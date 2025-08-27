De Formule 1 keert komend weekend terug van een zomervakantie van een aantal weken en niet op de minste locatie: 'ons eigen' circuit in Zandvoort is gastheer voor de vijftiende race van het seizoen. Maar Max Verstappen en zijn concurrenten staan voor een uitdagende situatie voor de GP van Nederland.

Aan de Hollandse kust kan het verkeren, zo ook komend weekend. Het weer tussen de duinen belooft onvoorspelbaar te worden, meldt Weeronline halverwege de raceweek. 'Er is elke dag kans op buien, maar de kans op natte trainingen is dit weekend in Zandvoort veel groter dan de kans op en natte race. De wind kan coureurs ook parten spelen, want het waait geregeld vrij krachtig en bovendien is de wind soms flink vlagerig.'

'Eerste training mogelijk uitgesteld'

'De eerste vrije training staat gepland van 12:30 tot 13:30 uur. Het zou kunnen dat deze training uitloopt of zelfs wordt uitgesteld als inderdaad sprake is van stevige (onweers)buien. Tijdens de tweede training van 16:00 tot 17:00 uur zijn de buien waarschijnlijk naar het noordoosten wegtrokken en is het droog met een mix van wolken en zon. De zuiden- tot zuidwestenwind is dan nog steeds vrij krachtig.'

'Wisselende omstandigheden op zaterdag'

'De derde vrije training staat op zaterdag gepland voor 11:30 tot 12:30 uur en de kans op wisselende omstandigheden is groot. Mogelijk is sprake van een opdrogende baan, maar het kan ook goed zijn dat het circuit juist gedurende deze training nat wordt. Tijdens de kwalificatie die plaatsvindt van 15:00 tot 16:00 uur is de buienkans een stuk kleiner. De zuidwestenwind is vrij krachtig en kan de coureurs parten spelen tijdens hun rondje op de limiet.'

Het weer tijdens race op Zandvoort

Ook op de racedag is de buienkans in de ochtend groter dan in de middag. De race start om 15:00 uur en de kans op een bui tijdens of vlak voor de race is ongeveer 30%. De kans is dus relatief groot dat de race geheel droog verloopt. Daarbij is het ook behoorlijk zonnig en wordt het maximaal 21 graden. De zuidwestenwind is ook zondag nadrukkelijk aanwezig. In de ochtend en rond het middaguur waait het mogelijk zelfs krachtig. Tijdens de race neemt de wind wat af naar matig of vrij krachtig.'

Voorlaatste keer Zandvoort

Het raceweekend in Zandvoort is de voorlaatste keer dat de GP van Nederland wordt gehouden. Na de editie van 2026 verdwijnt de iconische Formule 1-race weer van de kalender. Er staat dan geen Nederlandse race meer op de kalender en dus ook geen 'thuisrace' voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zal dit jaar vermoedelijk geen vijfde titel aan zijn palmares kunnen toevoegen, maar hoopt op Circuit Zandvoort zijn hondstrouwe fans wel weer te kunnen belonen met een overwinning of in ieder geval een mooi weekend.