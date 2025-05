Franco Colapinto wakkert geruchten over terugkeer in Formule 1 aan met test op circuit Zandvoort

Franco Colapinto voedt de geruchten van een terugkeer in de Formule 1 zelf. De Argentijnse coureur hoopt het zitje van de zwaar tegenvallende Jack Doohan bij Alpine over te nemen en zet woensdag een stapje in die richting met een test in Nederland.

Te midden van alle geruchten na de Grand Prix van Miami dat Alpine Jack Doohan zou vervangen door Franco Colapinto voor de Grand Prix van Emilia-Romagna volgende week, meldt racingnews365.com nu dat de Argentijn woensdag 7 mei een test zal afleggen met het team.

Formule 1-coureur vindt na negen races nieuw team, maar doet wel een stapje terug Franco Colapinto blijft betrokken in de Formule 1. De Agentijn wordt reservecoureur bij Alpine en tekent voor meerdere seizoenen bij de Franse renstal. Afgelopen jaar debuteerde de 21-jarige Colapinto in F1.

Zandvoort

De test maakt deel uit van Alpine's testprogramma met oudere auto's, waarbij auto's van minimaal twee jaar oud mogen worden gebruikt. De test zelf vindt plaats op het circuit van Zandvoort in Nederland. De test op Zandvoort is al langer gepland, maar het is onduidelijk of Colapinto er aanvankelijk aan deel zou nemen. Vorige maand nam de Argentijn al deel aan een test met een oudere Alpine-bolide op het circuit van Monza.

'Formule 1-team Alpine overweegt coureur per direct op straat te zetten en wijst vervanger aan' De rol van Formule 1-coureur Jack Doohan bij zijn team Alpine is uiterst onzeker. Mogelijk moet de Australiër bij de volgende race, de Grand Prix van Imola, al plaatsmaken voor zijn vervanger. Hij zal vervangen worden door de reservecoureur van het team.

Test- en reservecoureur

Colapinto sloot zich in januari aan bij Alpine als test- en reservecoureur en zijn komst naar Enstone wakkerde de speculatie aan dat Doohan het seizoen niet zou volmaken. Vooral omdat Alpine-adviseur Flavio Briatore, die de belangrijke beslissingen binnen het team neemt, een groot fan is van de Argentijn. Colapinto maakte indruk bij Williams in de tweede helft van seizoen 2024, nadat hij Logan Sargeant verving.

Toekomst van Jack Doohan bij Alpine onzeker: 'Hij maakt veel fouten en is niet snel' De positie van Jack Doohan bij Alpine staat al enige tijd onder druk. Ralf Schumacher, voormalig Formule 1-coureur, geeft aan dat het nog onduidelijk is of Doohan dit weekend in Bahrein zal racen. De jonge Australiër kende een moeilijke Grand Prix van Japan, waarin hij tijdens de tweede vrije training zwaar crashte en het hele weekend achter zijn meer ervaren teamgenoot Pierre Gasly reed.

Dramatisch seizoen Alpine

Nu het Formule 1 voor een kwart gevorderd is, kunnen de eerste balansen opgemaakt worden. Duidelijk is dat het Franse team Alpine ver beneden verwachting presteert. Pierre Gasly kwam nog tot zeven puntjes in de WK-stand, maar Doohan finishte twee keer de race niet eens en kwam de overige vier races ergens achteraan aankakken. Met de zeven puntjes van Alpine staat de ploeg op plek negen. Alleen de Kick Saubers van Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg doen het met zes puntjes iets slechter.