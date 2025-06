Max Verstappen doet opvallende ontboezeming na bizar incident met George Russell in Spanje: 'Dat klopt'

Max Verstappen leek lange tijd op weg naar een podiumplek bij de GP van Spanje, maar na een bizarre slotfase eindigde de Nederlander door een tijdstraf uiteindelijk als tiende. Die kreeg hij voor een merkwaardig incident met George Russell en Verstappen gaf na afloop toe dat hij het had kunnen voorkomen.

Verstappen leek zeker van een plek bij de eerste drie en hoopte in de slotfase zelfs McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris aan te kunnen vallen. Een late safety car gooide echter roet in het eten. Alle rijders switchten naar verse banden, maar Verstappen was de enige die geen zachte, maar harde banden kreeg. Dat zorgde ervoor dat hij vooral bezig was met de rijders achter zich en in de gevechten verloor hij volledig het hoofd.

Max Verstappen krijgt opvallende eretitel na curieuze GP Spanje, Lando Norris grapt over zijn concurrent Max Verstappen heeft de titel van 'Driver of the Day' gewonnen na de Grand Prix van Spanje. Dat is enigszins opvallend te noemen, aangezien de Nederlander na een kwaad moment een tijdstraf kreeg en als tiende eindigde.

Hij vloog bijna de grindbak in en maakte daarna op het rechte stuk contact met Charles Leclerc en in de eerste bocht met George Russell. "Ik had nul grip, dus hij brak uit", verklaarde Verstappen na afloop tegen Viaplay. "Daarna op het midden van het rechte stuk word ik ineens tegen mijn wiel aangereden en in de eerste bocht mag je zelf invullen wat er gebeurt. Ik denk dat het duidelijk was, dat is wel redelijk frustrerend dat je die positie terug moet geven. Daar was ik het niet mee eens, dat kon je wel zien."

Opvallende reactie na dure tijdstraf

Verstappen leek vervolgens de plek toch terug te geven aan Russell, maar toen de Brit naast hem zat, reed hij plotseling tegen hem aan. Het leek erop dat hij dat opzettelijk deed en na afloop gaf hij toe dat hij het contact had kunnen voorkomen. "Dat klopt", reageerde hij. Hoe kan het dan dat de twee elkaar toch raakten? "Ik heb geen idee, ik weet het niet", hield Verstappen zich vervolgens op de vlakte.

Boze Max Verstappen uit frustratie tijdens Formule 1-race in Barcelona: 'Idioten!' Max Verstappen raakte gefrustreerd toen hij tijdens de Grand Prix van Barcelona werd gehinderd door een aantal achterblijvers. Via de boordradio liet hij zijn ongenoegen luid en duidelijk horen: 'F*cking idiots'. De uitbarsting kreeg even later een vervolg, want in een hectische slotfase had Verstappen zichzelf totaal niet meer onder controle na twee incidenten met Charles Leclerc en George Russell.

Het incident leverde Verstappen uiteindelijk tien seconden straf op en daardoor eindigde hij als tiende. Dat terwijl hij tot de safety car met een bijzondere strategie het McLaren heel lastig wist te maken.

Verstappen besloot een extra pitstop te maken en dat leek lange tijd misschien wel het recept voor een stunt: "We wilden de druk erop houden. We hadden niet de snelheid. De derde plek zag er zeker uit tot de safety car dus dat was goed, maar dat hielp het om zeep."