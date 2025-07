George Russel was allesbehalve blij na de teleurstellende Grand Prix van België. De Britse coureur was niet te spreken over de resultaten en noemde de prestatie van zijn team dit weekend 'de slechtste' van het hele Formule 1-seizoen.

Russell eindigde op zondag als vijfde in de Grand Prix van België, meer dan een halve minuut achter winnaar Oscar Piastri. Andrea Kimi Antonelli werd 16e met de andere Mercedes.

Volgens de Brit konden ze dit weekend niet beter presteren. "Dit was het maximaal haalbare", zo erkende Russell. "Maar we hebben echt ondermaats gepresteerd. We moeten uitzoeken wat er met de auto aan de hand is en waarom we een stap terug hebben gezet."

Ideale omstandigheden

Russell snapte er vrij weinig van waarom er zo matig werd gepresteerd. "Deze omstandigheden hadden ideaal moeten zijn voor onze auto. In plaats daarvan hebben we onze zwakste prestatie van het seizoen neergezet. We gaan ons deze week over dit probleem buigen."

Hij vervolgde: "We hebben de voorvleugel in Barcelona aangepast, zoals vereist was. Daarna hebben we een iets andere ontwikkelingsrichting gekozen om die verandering te compenseren. En vanaf dat moment zijn we achteruitgegaan, wat echt heel vreemd is."

Niet alleen Russell beleefde een teleurstellende Grand Prix. Ook zijn concurrent Max Verstappen wist met een vierde plaats geen potten te breken.

Overgang Verstappen?

De afgelopen maanden was er veel te doen om de stoeltjes bij Mercedes. Zo heeft teambaas Toto Wolff met Verstappen gesproken over een mogelijke overgang naar het team, aangezien het niet zeker was of de Nederlander bij Red Bull Racing zou blijven.

In België werd Russell naar zijn kijk op de situatie gevraagd. "Ik ben ermee gestopt om me zorgen te maken. De feiten zijn dat ik mijn beste seizoen ooit beleef en ik zou zeggen dat mijn plek wel veilig is", zo vertelde de Brit. "Ik heb geen haast, het komt vanzelf wel goed, denk ik. Mijn lot ligt in handen van Mercedes en het enige wat ik kan doen is goed presteren."

Clausule

Inmiddels is er iets meer zekerheid over de toekomst van Verstappen. De Nederlander blijft in 2026 nog bij Red Bull Racing, meldt De Telegraaf. Hij schijnt een ontsnappingsclausule in zijn contract bij het F1-team te hebben, maar die kan niet worden gelicht.

Verstappen ligt tot eind 2028 vast bij Red Bull, maar had onder bepaalde voorwaarden al een voorcontract mogen tekenen met een ander team voor 2026. Die mogelijkheid zou alleen bestaan als hij tijdens de zomerstop van dit jaar buiten de top drie in het kampioenschap zou staan. Door zijn vierde plaats tijdens de Grote Prix van België is nu zeker dat hij bij de zomerstop in de top drie van het WK staat. Er rest nog één race voor de coureurs op vakantie gaan: de GP van Hongarije, aankomend weekend.

Op zijn gemakt

De Telegraaf wijst er ook op dat Verstappen zich op zijn gemak voelt bij Red Bull en voorlopig positief is over de nieuwe teambaas Laurent Mekies. Die volgde Christian Horner op, die na twintig jaar dienst na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd ontslagen.