'Geheimzinnigheid rond Nederlandse Formule 1-rechten, strijd onder hoogspanning'

Waar zijn de races van Max Verstappen vanaf 2025 te zien voor de Nederlandse liefhebbers? Blijven de rechten van de Formule 1 bij Viaplay, gaan ze terug naar Ziggo, of is er wellicht nog een partij in de race? Volgens De Telegraaf staat de strijd onder hoogspanning.

De verwachting is dat er over een aantal weken duidelijkheid komt, maar het is nog onduidelijk wie er als grote winnaar uit de bus gaat komen. Viaplay, de huidige rechtenhouder, gaat in ieder geval weer een gooi doen. Maar de grote Nederlandse concurrent doet geheimzinnig, zo stelt De Telegraaf.

"Dat het proces rond het verdelen van de Formule 1-rechten is begonnen heb ik ook gelezen”, zegt financieel directeur Ritchy Drost van VodafoneZiggo in de krant. „Wij zijn dé sportzender van Nederland. Ook zonder de Formule 1-rechten hebben we een ijzersterk aanbod. Maar het is zeker een interessant sportonderdeel.” Vanaf volgend seizoen is al het Europese voetbal (Champions League, Europa League en Conference League) bij Ziggo te zien.

Drost wil nog niet bekendmaken of zijn bedrijf meedingt naar de F1-rechten: "Als we wat te melden hebben gaan we dat groots doen.” Sportmarketeer Chris Woerts, betrokken bij het hele circus, laat weten in maart duidelijkheid te verwachten.

Ziggo zond de Formule 1 jarenlang uit, maar twee jaar geleden bood streamingsdienst Viaplay meer geld en sindsdien hebben zij de rechten. Voor de Zweden is het enorm belangrijk die te behouden, want de meeste Nederlandse abonnees zijn binnengesleept met F1-rechten. Ziggo ziet het aantal tv-abonnementen teruglopen sinds het de livebeelden van Verstappen en co kwijt is. En dus staat er volgens De Telegraaf 'hoogspanning' op de rechtenstrijd.

Het Formule 1-seizoen gaat op zaterdag 2 maart van start met de Grand Prix van Bahrein, maar eerst staan er op dat circuit nog een aantal testdagen op het programma. Ook die zijn in Bahrein. De testdagen zijn van 21 tot en met 23 februari.