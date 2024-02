Slaat Red Bull nieuwe slag? 'Team van Max Verstappen aan de haal met bij Mercedes mislukt ontwerp'

Red Bull domineert al twee jaar de Formule 1 en het lijkt erop dat ze het komend jaar nog een mentale tik uit willen delen aan de concurrentie. Het team van Max Verstappen presenteerde deze week de nieuwe auto en het lijkt erop dat ze Mercedes flink op hun plaats willen zetten.

Toen er in 2022 nieuwe regels werden ingevoerd, leek Mercedes de concurrentie te slim af te zijn door een auto te presenteren waarbij er nauwelijks sidepods te zien waren: het zero-sidepods concept. Deze zitten aan de zijkanten van de cockpit en moeten ervoor zorgen dat er weinig luchtweerstand is.

Het bleek echter dat het team van Lewis Hamilton er totaal naast zat met de uitvoering en Mercedes viel dan ook ver terug achter Red Bull en Ferrari. In 2023 probeerde het team het weer met het concept, maar uiteindelijk stapten ze er tijdens het seizoen toch vanaf vanwege een gebrek aan succes.

Max Verstappen gaat met deze auto op voor de vierde wereldtitel De nieuwe Formule 1-auto van Red Bull is donderdagavond gepresenteerd. Ook teambaas Christian Horner was aanwezig bij de presentatie, ondanks het onderzoek dat naar hem loopt vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Nieuwe Red Bull

Alle ogen waren deze week gericht op de presentatie van de nieuwe auto van Red Bull. Uiteraard vanwege de zaak rondom Christian Horner, maar het viel fans ook op dat de sidepods van de gloednieuwe RB20 wel heel smal zijn. Volgens Autosport.com gaat het team vanaf de Grand Prix van Japan, de vierde race van het seizoen het nog veel bonter maken.

Red Bull zou dan met een upgrade willen komen, waarmee de auto helemaal lijkt op de Mercedes van 2022. Voor bloedhete races in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië zijn de bredere sidepods wel nodig om de auto goed te koelen.

Vier op een rij?

Max Verstappen hoopt komend seizoen zijn vierde wereldtitel op een rij te gaan pakken. De Nederlander won in 2021 na een waanzinnige ontknoping zijn eerste en was de afgelopen twee seizoen veruit de beste. In 2023 brak hij bijna elk record dat er maar te bedenken was.

Het Formule 1-seizoen gaat op zaterdag 2 maart van start met de Grand Prix van Bahrein, maar eerst staan er op dat circuit nog een aantal testdagen op het programma. Ook die zijn in Bahrein. De testdagen zijn van 21 tot en met 23 februari.