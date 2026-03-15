Max Verstappen kent een dramatische start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Tijdens de Grand Prix van China beleefde de Nederlandse topcoureur opnieuw een frustrerende middag, waarbij hij het ook nog eens aan de stok kreeg met race-engineer Gianpiero Lambiase.

De Nederlandse coureur beleefde in China een weekend om snel te vergeten. Vrijdag, zaterdag én zondag verliepen uiterst moeizaam voor de viervoudig wereldkampioen, die uiteindelijk zonder punten huiswaarts keerde namens Red Bull Racing.

In zowel de sprintkwalificatie als de kwalificatie voor de Grand Prix kwam Verstappen duidelijk tekort ten opzichte van de andere topteams. In de sprintrace viel hij door een matige start zelfs buiten de punten. Ook in de hoofdrace kende de Red Bull-coureur een lastige openingsfase, want opnieuw verloor hij direct bij de start flink wat posities.

Frustratie

Tijdens de race op zondag werd het er voor Verstappen bovendien niet beter op. Zijn auto kwam snelheid tekort, zijn banden waren al na enkele ronden minder goed en ook de safety car pakte ongunstig uit voor de Nederlander. Dat leidde tot zichtbaar frustratie in de cockpit, iets wat ook race-engineer Gianpiero Lambiase opmerkte.

Via de boordradio probeerde de Brit met Italiaanse roots Verstappen nog moed in te spreken door aan te geven dat hij het goed deed, terwijl hij vastzat achter Oliver Bearman.

"Dat ziet er goed uit Max, hou je hoofd naar Beden", zo zei Lambiase. Niet veel later kwam Pierre Gasly snel dichterbij, waarop hij zijn coureur aangaf dat het tempo omhoog moest. "Verminder je bandenmanagement in bochten zes en zeven."

Felle reactie

Daar was Verstappen echter allesbehalve blij mee. Hij vroeg aan zijn engineer of 'ie überhaupt wel meekeek en zag hoeveel moeite hij had om zijn bolide op de baan te houden. "Nou, waarom kijk je niet even naar mijn on-board?!", beet hij Lambiase toe.

De engineer van Verstappen, die wel vaker stevige gesprekken voert met de Nederlander, pikte die toon dit keer niet. Hij liet de viervoudig wereldkampioen duidelijk dat hij hem alleen maar probeerde te helpen. "Ik hoor aan jouw kant te staan, Max. Ik probeer je alleen maar wat hulp en informatie te geven, meer niet, man."

Na het tweede raceweekend van dit seizoen staat Verstappen met acht punten op de achtste plek in het klassement. Racing Bulls-coureur Liam Lawson heeft evenveel punten op de teller staan.