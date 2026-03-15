Red Bull-ploegleider Laurent Mekies vindt het begrijpelijk dat Max Verstappen zo geïrriteerd was over de staat van zijn auto. De ploegbaas onthult dat er 'aanzienlijke tekortkomingen' aan de Red Bull van de Nederlander zitten.

Verstappen kende een dramatisch raceweekend in China. Tijdens de kwalificatie kon de Nederlander al niet mee doen om de beste plekken en hij werd zichtbaar geïrriteerder. Op zondag moest Verstappen tijdens de race zelfs opgeven en kon hij de race niet uitrijden. Een lek in het koelsysteem zorgde ervoor dat de auto van Verstappen tegenstribbelde en niet verder meer kon.

'Aanzienlijke tekortkomingen'

Na afloop werd teambaas Mekies gevraagd naar de reden achter het uitvallen van Verstappen. De Fransman bevestigde dat het om een probleem in het koelsysteem van de auto ging. Hij laat echter weten dat er meer problemen aan de auto van de Nederlander zitten. "Dit was echter niet ons enige probleem, want over het algemeen vertoonde ons pakket qua prestaties enkele aanzienlijke tekortkomingen", zo onthult de ploegbaas.

Toch heeft Mekies er richting de volgende races veel vertrouwen in. Eind maart rijdt Verstappen op het Suzuka Circuit de GP van Japan en zijn Franse ploegleider denkt dat de Red Bull daar weer mee kan doen in de top. "We hebben de afgelopen weken echter zo veel geleerd en ik verwacht dat we vanaf de volgende ronde in Japan, over twee weken, competitiever kunnen zijn", zo vertelde Mekies tegenover de aanwezige pers in China na de race.

Toto Wolff

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich uitgelaten over de situatie van Verstappen. De Oostenrijker heeft te doen met de oud-wereldkampioen. "Hij zit op dit moment in een horrorshow. De auto ziet er vreselijk uit om te rijden. Ik snap dat iemand als Max, die altijd voluit wil gaan, het moeilijk kan accepteren dat je nu van je gas moet", zo steunt Wolff Verstappen. Wolff zijn team Mercedes draait in ieder geval erg goed dit seizoen, want de eerste twee GP's werden gewonnen door Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli.