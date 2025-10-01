Max Verstappen maakt zich na twee Formule 1-zeges op rij op voor de Grand Prix van Singapore. Als we naar de geschiedenis kijken, blijkt dat een lastig circuit voor de viervoudig wereldkampioen. En dat weet hij zelf maar al te goed.

"De laatste twee races waren geweldig voor het team", kijkt Verstappen met een blij gevoel terug op zijn eigen site. De Nederlander won de grands prix van Italië en Azerbeidzjan. Daarmee liep hij flink in op WK-leider Oscar Piastri en zijn naaste achtervolger Lando Norris. "We hebben echt flinke vooruitgang geboekt, een goede afstelling voor de auto gevonden en we zijn op de goede weg."

Maar Verstappen weet ook dat het op het stratencircuit van Singapore heel anders zal zijn. "Op beide circuits met weinig downforce presteerden we goed, maar het circuit van Singapore is behoorlijk anders, dus dat zal een soort van test worden."

Moeilijkheden in Singapore

Verstappen gaat verder in op de moeilijkheden van het Marina Bay Street Circuit. "Het is een fysiek behoorlijk veeleisende baan voor alle coureurs en in deze race gaat het erom comfortabel te worden met het oncomfortabele."

"Het is een cool stratencircuit om te rijden, maar ik heb er nog nooit gewonnen, dus je zou kunnen zeggen dat er nog onafgemaakte zaken zijn", merkt Verstappen op. Sterker nog: dit is het enige circuit op de huidige kalender waar de viervoudig wereldkampioen nog nooit op de hoogste trede van het podium stond. "We hebben een sterke teamprestatie nodig, dus ik kijk uit naar wat de week brengt."

Uit een ander vaatje tappen

Verstappen eindigde vorig jaar op de tweede plek in Singapore achter Norris. Een jaar daarvoor was het nog gekker: toen had hij tien races op rij gewonnen, maar kwam hij in het Zuid-Aziatische land niet verder dan de vijfde plek. Carlos Sainz won destijds de race. Het geeft maar aan hoeveel moeite Verstappen heeft op het circuit.