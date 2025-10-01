Er wordt al een tijd gespeculeerd over de toekomst van Red Bull-coureur Yuki Tsunoda. De teamgenoot van Max Verstappen presteert ondermaats en zal volgend jaar zijn plek waarschijnlijk moeten afstaan. Er gaan geruchten over een vertrek naar Aston Martin.

Vanwege de hardnekkige geruchten dat Tsunoda volgend jaar als reservecoureur bij Aston Martin in de Formule 1 zou stappen, heeft het Britse team een speciale verklaring uitgegeven. Veel duidelijkheid over de toekomst biedt deze echter niet.

Het team herhaalde dat Fernando Alonso en Lance Stroll volgend jaar de vaste coureurs zullen zijn. Ze legden uit dat zodra de coureursbezetting definitief is, dit aan de media en fans zal worden gecommuniceerd.

De geruchten circuleren al geruime tijd: Honda en Red Bull gaan aan het einde van het seizoen uit elkaar, waarna de Japanners met Aston Martin gaan samenwerken. Dit kan cruciaal zijn voor de carrièreontwikkeling van Tsunoda.

Reservecoureur

Tegelijkertijd heeft Aston Martins reservecoureur Felipe Drugovich een contract getekend bij Andretti en zal hij komend seizoen in de Formule E uitkomen. Drugovich won in 2022 de Formule 2-titel, maar de Braziliaan kreeg geen kans als vaste coureur bij Aston Martin. De andere reservecoureur van het team, Stoffel Vandoorne, is ook actief in de Formule E en het World Endurance Championship (WEC).

Vervanger Red Bull

Vermoedelijk zal Tsunoda worden vervangen door Isack Hadjar, die van Racing Bulls naar Red Bull wordt overgeheveld. Op zijn plek bij het tweede team van het bedrijf wordt de Formule 2-coureur Arvid Lindblad verwacht te debuteren.

Maar er werd ook gesproken over een terugkeer van Alexander Albon als teamgenoot van Verstappen. Volgens Motorsport.com heeft Red Bull-kopstuk Helmut Marko er spijt van dat ze hem ooit hebben geloosd. Marko zou de Britse Thai daarom ook graag terug willen in zijn team. Er zouden afgelopen weken zelfs al telefoongesprekken over en weer zijn geweest over een mogelijke terugkeer.