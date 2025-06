Het bleef nog lang onrustig na de Grand Prix van Canada. George Russell wist pas zes uur na de race zeker dat hij had gewonnen in Montreal door protesten van Red Bull. De Engelsman wilde voorkomen dat mensen met hun vinger naar Max Verstappen als schuldige zouden wijzen.

Red Bull diende twee protesten in tegen de zege van Russell, die uiteindelijk allebei werden verworpen door de wedstrijdleiding. Mercedes-teambaas Toto Wolff was laaiend. "Het was een gênante vertoning. Ik weet niet wat ze bedoelden met onsportief gedrag en ik weet ook niet waar ze mee bezig waren. De autosportbond FIA zou er eens naar moeten kijken, want het was zo vergezocht. Ik weet niet waar het vandaan kwam."

Sky Sports vroeg Russell ook naar de situatie. Mocht de wedstrijdleiding wél een straf hebben uitgedeeld aan de Britse coureur, zou de zege naar Verstappen gaan. Maar Russell weigert om met zijn vinger richting de Nederlander te wijzen. "Max wist niet eens dat er een protest was ingediend, dus ik weet niet wat er aan de hand was of wat zij dachten. Ik ben blij dat er niets uitgedeeld is."

'Zonde van de tijd'

Russell gaat verder: "Het was gewoon zonde van de tijd voor iedereen. Shov en Ron (Andrew Shovlin en Ron Meadows, red.) misten allebei hun vlucht gisteravond. Het was allemaal een beetje gedoe voor iedereen, maar het is nu achter de rug. We kijken weer vooruit."

Eerdere ruzies tussen Russell en Verstappen

Het is interessant om te zien hoe de twee coureurs nu voor elkaar opkomen, nadat zij in de afgelopen periode meermaals in de clinch lagen. Bij de afgelopen race, in Spanje, deelde Verstappen nog een tik uit aan Russell. Dat kwam de viervoudig wereldkampioen op een tijdstraf van tien seconden te staan.

Aan het einde van vorig seizoen was het ook al raak tussen de kemphanen. Het liep destijds zo hoog op, dat Russell bij het afsluitende diner van de Formule 1-coureurs ook niet naast Verstappen wilde zitten. Inmiddels lijken de twee de strijdbijl dus weer te hebben begraven.