Formule 1-coureurs Max Verstappen en George Russell hebben het al een tijdje met elkaar aan de stok. Na de Grand Prix van Canada zondag kreeg de strijd tussen de Red Bull en Mercedes-coureur weer een nieuw hoofdstuk. "Een gênante vertoning", volgend Mercedes-baas Toto Wolff.

De teambaas uitte dinsdag kritiek op de protestactie van Red Bull tegen Russell na de GP van Canada. De Oostenrijker noemde het bij Sky Sports "pietluttig en onbeduidend". Het team van Max Verstappen maakte na Russells zege in Montreal bezwaar tegen de manier van rijden van de Brit tijdens de safetycarperiode aan het einde van de race. Hij zou onverwacht hard hebben geremd, waardoor Verstappen hem voorbij reed en inhalen is verboden als de auto's achter de safetycar rijden.

Red Bull verweet Russell onsportief gedrag en een poging om de stewards een onderzoek te laten instellen naar de Nederlander. Verstappen heeft elf strafpunten op zijn racelicentie en kan zich geen fout permitteren, anders wordt hij voor een race geschorst.

Vergezocht

Na urenlang beraad wezen de stewards de protesten van Red Bull af, waardoor Russell de zege behield. Terecht, vond Wolff. "Het was een gênante vertoning. Ik weet niet wat ze bedoelden met onsportief gedrag en ik weet ook niet waar ze mee bezig waren. De autosportbond FIA zou er eens naar moeten kijken, want het was zo vergezocht. Ik weet niet waar het vandaan kwam."

'100 procent niet van Max'

Voor Wolff is het wel duidelijk dat de Nederlander er niet zoveel mee te maken had. "Ik ben er 100 procent zeker van dat het niet van Max kwam. Hij is een racer en zou niet protesteren tegen zoiets onbenulligs."

Verstappen focust zich vooral op de strijd om het wereldkampioenschap. Daarin moet hij niet alleen Russell achter zich houden, maar ook inlopen op Oscar Piastri en Lando Norris. Volgend weekend heeft Verstappen de taak om de achterstand met de McLarens verder te verkleinen. Dan staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Verstappen won op de Red Bull Ring in 2018, 2019, 2021 en 2023. Vorig jaar won Russell.