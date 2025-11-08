Hij staat vierde in het WK-klassement en deed eigenlijk geen moment mee om de titel. Toch rijdt George Russell in zijn Mercedes een goed seizoen. "Ik denk dat ik samen met Max Verstappen het meest constant ben geweest."

Russell won dit seizoen in Canada en Singapore en staat na de McLarens en Verstappen op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Met nog maar een paar races te gaan gaat de Engelsman die niet meer winnen, maar kan hij nog wel een grote rol spelen. "Maar daar denk ik niet aan. Wellicht dat zoiets wel door mijn hoofd spookt in de laatste race van het seizoen, als de titelstrijd dan nog gaande is."

Verstappen en Hamilton

De 27-jarige coureur van Mercedes is dit seizoen de onbetwiste nummer één bij de Engels-Duitse renstal. Dat was de afgelopen jaren, met Lewis Hamilton nog in de gelederen, wel anders. "Ik denk dat ik tot dusver elk seizoen beter heb gepresteerd dan het jaar ervoor", vertelt hij aan De Telegraaf. "Ik heb enorm veel vertrouwen in mezelf en heb twee geweldige engineers, die me heel erg hebben geholpen. Ik weet dat ik een snelle coureur ben, maar weet nu ook beter hoe ik de data en alles om me heen in mijn voordeel kan gebruiken."

Op de baan is hij voor niemand bang. "Ik geloof dat ik iedereen kan verslaan. Max is zonder enige twijfel de te kloppen man. Zoals dat ook gold voor Lewis Hamilton in 2021 en de jaren daarvoor. En niemand dacht dat er iemand was die Lewis in een Mercedes kon verslaan. Zoals dat ook geldt voor Max in een Red Bull. Het als teamgenoot opnemen tegen Max, dat is een uitdaging die ik ooit graag zou willen aangaan. Maar als je dit jaar kijkt naar de resultaten en onze optredens, denk ik wel dat ik samen met Max het meest consistent ben geweest.”

Hoewel Verstappen en Russel niet altijd goed door één deur konden, is er geen sprake van extra felheid in de auto's. "Max is zonder twijfel een intimiderende coureur. Maar op de baan, zie ik gewoon een andere auto. Het maakt dan niet uit of die blauw, rood of oranje is. Voor mij is het een concurrent die ik probeer in te halen."