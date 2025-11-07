Max Verstappen eindigde vrijdagavond Nederlandse tijd op een teleurstellende zesde plek tijdens de sprint kwalificatie in Brazilië. De Nederlander was na afloop moedeloos over de bolide van Red Bull.

Zijn gezicht sprak boekdelen, maar de reactie van Verstappen liet ook niet te wensen over. "Het was gewoon ruk", zo zei de Nederlander, die lacht als een boer met kiespijn tegenover Viaplay. "Het liep voor geen meter: veel vibratie in de auto, hij stuiterde alle kanten op en buiten dat ook gewoon geen grip in de langzame bochten."

Vrije training

Tijdens de vrije training ging het al erg moeizaam voor Verstappen, al had hij toen minder last van bovenstaande problemen. Op de harde banden tijdens de vrije training voelde ik dat iets minder, omdat je er dan ook wat langer op rijdt. Maar met de zachte banden was dat niet goed, net als met de kwalificatie."

Waarschijnlijk gaat het dit weekend regenen. Normaal gesproken perfect voor Verstappen, dus die zal daar wel op hopen, toch? "Ik had vooral gehoopt op een betere auto", verzucht de coureur van Red Bull. "In de regen met hoe het nu allemaal aanvoelt zal niet fijn zijn."

Het was Lando Norris die de beste was in Brazilië. De Engelsman van McLaren bleef daarmee de jonge Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes en McLaren-teamgenoot Oscar Piastri voor. Tijdens de sprint op zaterdag zal Norris dus vanaf pole starten.