Jos Verstappen is met zijn zoon Max Verstappen op pad. Dit weekend zijn ze in Brazilië voor de plaatselijke grand prix. Verstappen senior maakt van die gelegenheid gebruik om enkele uitspraken van een ex-collega van Max te corrigeren.

Het is niet standaard dat Jos Verstappen aanwezig is bij de races van Verstappen. Vroeger wel, maar inmiddels is de zoon van Jos een doorgewinterde coureur met vier wereldtitels op zijn naam. Max' vader wil ook zelf racen en mede daardoor laat hij heel wat raceweekenden aan zich voorbij gaan.

Sergio Pérez

Maar Brazilië kon en wilde Jos Verstappen, vroeger de teamgenoot van racelegende Michael Schumacher bij Benetton, ook weer een keer aandoen. Toen hij door De Telegraaf werd gevraagd om te reageren op enkele statements van Sergio Pérez, gaf Jos Verstappen frank en vrij zijn mening.

De Mexicaan, die volgend seizoen terugkeert in de F1 bij de nieuwe renstal Cadillac, deed het elk jaar aan de zijde van Verstappen wat slechter. Tot het punt werd bereikt dat Red Bull eigenlijk niet anders kon dan Pérez vervangen. Onlangs zei Checo dat het geen wonder is dat zijn prestaties alsmaar zwakker werden, want de auto werd volgens hem steeds meer aangepast op de rijstijl en wensen van Max Verstappen.

'Ik zou dat ook zeggen'

Jos Verstappen heeft dat verhaal nu al zo vaak gehoord en vindt het tijd om voor eens en altijd te vertellen hoe het echt zit. "In het geval van Pérez zou ik dat ook zeggen", zegt Verstappen spottend.

Jos Verstappen dismisses Perez claim about Max and Red Bull:



— Jos Verstappen refuted Sergio Perez's assertion that the Red Bull car is specifically tailored for Max Verstappen. Speaking to De Telegraaf, Jos Verstappen remarked:



“I would say the same, in Perez's case. But I,… pic.twitter.com/NjllG70yPo — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) November 6, 2025

"Maar ik en iedereen die dicht bij het vuur zit weet dat het niet zo is. Soms weten de knappe koppen ook niet waarom een auto soms anders reageert, maar Max heeft het in zich om zich in alle omstandigheden aan te passen aan de auto. Natuurlijk geeft hij zijn feedback op het gevoel in de auto, maar dat is normaal. Iedereen roept altijd maar dat het allemaal op hem is gericht. Sorry, dat is echt niet zo."

Teleurstellende sprintkwalificatie

Vrijdag reed Verstappen de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Daar eindigde hij als zesde, op gepaste afstand van winnaar en WK-leider Lando Norris. Die kan uitstekende zaken doen met het oog op de wereldtitel.