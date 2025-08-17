Christian Horner, de voormalig teambaas van Max Verstappen bij Red Bull, brengt zijn zomervakantie door op een luxe jacht aan de Adriatische kust. Daar werd hij voor het eerst gespot sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing.

De Kroatische website 24sata.hr heeft Horner samen met zijn vrouw Geri Halliwell en hun kinderen aan boord van een jacht gespot en publiceerde hier foto's van. Het medium meldt dat het om het jacht "Majic" zou gaan, dat voor anker ligt bij het schiereiland Pelješac, vlakbij Dubrovnik. Het zou een 30-meter lange jacht zijn, gebouwd in 2023 door het Britse Sunseeker, met een waarde van meer dan tien miljoen pond, dat plaats biedt aan tien passagiers.

Op de achtergrond

Het is de eerste keer dat de teambaas werd gespot sinds zijn ontslag bij het raceteam. Na zijn ontslag hield hij zich enigszins op de achtergrond, al plaatste hij tijdens de eerste Grand Prix na zijn ontslag wel een foto op Instagram waarop hij op een paard te zien was. "Een ander soort paardenkracht deze zondag," grapte hij daarbij.

Sindsdien lijkt Horner vooral te genieten van zijn extra vrije tijd. Zo bezocht hij een concert van Oasis in Wembley tijdens de comebacktour van de Britse band en deelde hij deze week foto's van zonsondergangen vanaf de boeg van een boot. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dat om de boot waar het Kroatische medium hem heeft gespot en vastgelegd.

Toekomst bij Cadillac?

Slechts twee dagen na de GP van Groot-Brittanië in juli, kreeg Horner zijn ontslagbrief. Het team koos voor Laurent Mekies op de positie van Horner als CEO en teambaas. Deze week werd bekend dat Horner definitief niet langer in dienst is bij Red Bull. Het is nog onduidelijk of Horner terugkeert in de Formule 1. De geruchten dat hij het Cadillac-team zou kunnen overnemen, lijken vooralsnog speculatie.

Mini-vakantie

Overigens is Horner niet de enige persoon uit de autosport die van zijn vrije tijd geniet. De eerstvolgende F1 Grand Prix vindt plaats in het laatste weekend van Augustus in het Nederlandse Zandvoort.