Een grote aardverschuiving binnen Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. Daar zijn alle banden met de onlangs weggestuurde teambaas Christian Horner nu officieel verbroken.

Horner is ook geen werknemer van andere bedrijven binnen Red Bull. Dit werd duidelijk bij het indienen van documenten door deze organisaties over de wijzigingen in hun management, waarin staat dat de verandering in de afgelopen 48 uur heeft plaatsgevonden.

Het beëindigen van de relatie tussen Red Bull en Horner suggereert dat beide partijen tot een overeenstemming zijn gekomen over de ontslagvergoeding die de Brit zal ontvangen. Hij werd enkele dagen na de Grand Prix van Groot-Brittannië ontslagen na twintig jaar aan het roer van de renstal, waarvoor coureurs Max Verstappen en Yuki Tsunoda rijden.

Horner verloor zijn posities als teambaas en CEO van het bedrijf boven het team. Red Bull verduidelijkte echter dat Horner een medewerker van het bedrijf bleef met een actief contract, dat is nu beëindigd. Hetzelfde geldt voor de contracten op basis waarvan Horner andere bedrijven onder de Red Bull-paraplu leidde: Red Bull Technology, Red Bull Powertrains en Red Bull Powertrains 2026.

Nieuwe structuur

Horners plaats bij Red Bull Racing is ingenomen door Laurent Mekies, die voorheen Racing Bulls leidde. Tegelijk met de bevestiging dat Christian Horner definitief zijn contract met Red Bull heeft verlaten, is er informatie naar buiten gekomen over de macht die Dr. Helmut Marko krijgt binnen de nieuwe structuur van het race-imperium.

Na het vertrek van Horner in juli, kwam de leiding over de vier bedrijven: Red Bull Racing, Red Bull Technology, Red Bull Powertrains en Red Bull Powertrains nominaal in handen van de al jarenlang aan Red Bull verbonden HR-directeur Stefan Salzer.

Nu krijgt Dr. Marko echter zijn macht terug en de verwachting is dat hij de leiding krijgt over Laurent Mekies, die het Red Bull-team leidt. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor Red Bull Technology én krijgt hij invloed op de twee bedrijven die zich bezighouden met de aandrijfsystemen.

Het is nog even afwachten of Dr. Marko deze machtsverschuiving binnen Red Bull zelf zal bevestigen, maar het lijkt logisch gezien de veranderingen die hebben plaatsgevonden na het vertrek van Horner. Er zal niet langer zoveel macht bij één persoon liggen, maar er komen meer gedeelde verantwoordelijkheden en een sterkere controle vanuit het hoofdkwartier in Salzburg.