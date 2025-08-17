Max Verstappen beleeft een turbulent seizoen. In de eerste seizoenshelft liep de Nederlandse topcoureur een flinke achterstand op de koplopers in het WK-klassement op. Ook bij zijn team Red Bull gaat het allesbehalve soepel. Volgens F1-legende Ralf Schumacher staat Verstappen daardoor een moeilijke periode te wachten.

Het verhaal van de chaotische situatie bij Red Bull is inmiddels wel bekend: In juli werd bekendgemaakt dat Horner na een dienstverband van twintig jaar met onmiddellijke ingang werd ontslagen bij Red Bull. Dit volgde op een turbulente periode waarin Red Bull qua prestaties afzakte en er spanningen intern opliepen.

Nieuwe situatie

De Fransman Laurent Mekies nam de rol over van Horner. Schumacher is positief over de komst van de nieuwe teambaas. "Hij brengt het oude Red Bull-gevoel terug. Toegankelijk, menselijk, open en niet langer die machtsstrijd op de achtergrond", zo oppert de F1-legende tegenover Bild.

Toch plaatst Schumacher, ondanks zijn positieve woorden, ook een kritische kanttekening - en die voorspelt weinig goeds voor Verstappen. "Het duurt nog twee tot drie jaar voordat er echt weer iets mogelijk is. Op dit moment zit het team vast in de middenmoot."

Opvallende theorie

Door de problemen bij Red Bull was het ook lang de vraag of Verstappen volgend seizoen nog wel voor Red Bull zou rijden. Inmiddels heeft de topcoureur bevestigd dat hij tot eind 2026 bij het team blijft. Juan Pablo Montoya, een legende uit de sport, had hier een opvallende theorie over.

Volgens de Colombiaan is de onderhandelingspositie van Verstappen verzwakt door de mindere prestaties van dit jaar. Montoya, zelf winnaar van zes Grands Prix, benadrukt dat Verstappen vorig jaar dankzij zijn dominantie misschien nog 100 miljoen dollar had kunnen vragen, maar dat hij die luxe nu niet meer heeft.

"Ik denk niet dat Max veel keus had," verklaarde Montoya tegenover Coinpoker. "Als ik vorig jaar met Verstappen had onderhandeld, toen hij de wereldtitel won, had hij me 100 miljoen dollar gevraagd."

De situatie is nu totaal veranderd. Verstappen rijdt in een tegenvallende Red Bull en bezet slechts de derde plek in het WK-klassement, op ruime achterstand van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Volgens Montoya levert dat de Nederlander zowel financieel als in onderhandelingen een flinke aderlating op.

Over twee weken mag Verstappen weer laten zien wat hij waard is. Eind deze maand staat namelijk de GP van Zandvoort op het programma.