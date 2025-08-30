De derde vrije training voor de GP van Nederland op circuit Zandvoort heeft een boete én een waarschuwing opgeleverd voor een gevaarlijk incident. Tijdens de laatste minuten zaterdagmiddag ging het bijna gruwelijk mis bij de ingang van de pitstraat. Mercedes en coureur George Russell zijn de sjaak.

Het was maar goed dat Fernando Alonso wakker was tijdens de laatste kilometers van vrije training 3. De coureur en tweevoudig wereldkampioen van Aston Martin wilde een snelle ronde perfectioneren door in de laatste bocht aan de binnenkant te passeren, maar Mercedes had Russell niet gewaarschuwd dat Alonso eraan kwam. De Brit was op z'n dooie gemakje aan het uitrijden en kreeg de instructie om de pitstraat in te rijden. Alonso zat ineens in zijn spiegels en kon ternauwernood een botsing voorkomen.

Onderzoek van de FIA

"Niemand kijkt in z'n spiegels hier", verzuchtte de Spanjaard over de boordradio naar zijn team nadat hij van de schrik was bekomen. Russell schrok zich ook een hoedje en stuurde na de plotselinge remactie van Alonso naast zich weer terug de baan op. Beide auto's en coureurs kwamen er zonder schade vanaf, maar de FIA gaf meteen aan het incident te onderzoeken. Een klein uurtje na de finish van VT3 kwam de autosportfederatie met een oordeel: het team krijgt een boete en Russell een waarschuwing.

Boete en waarschuwing

Mercedes moet 7.500 euro boete betalen voor het niet tijdig waarschuwen van coureur Russell. De Brit kreeg zelf een waarschuwing van de FIA voor onoplettend rijgedrag. Daarmee is de kous af en komt er dus ook geen 'race-straf' die gevolgen heeft op de baan. Het is niet de eerste boete en waarschuwing die wordt uitgedeeld tijdens de GP van Nederland. Op vrijdag, tijdens de eerste twee vrije trainingen, was Russell ook al betrokken bij een incident.

Boete voor McLaren

Dit keer had hij geen schuld, maar was Oscar Piastri de veroorzaker van een gevaarlijke situatie. De leider van het WK-klassement kreeg in de pitstraat op het allerlaatste moment de instructie van McLaren om toch weg te sturen. Dat deed de Australiër braaf, maar hij zat daarmee wel Russell, die achter hem reed, in de weg. De twee botsten tegen elkaar, wat McLaren op een boete van 5000 euro kwam te staan.