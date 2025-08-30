Max Verstappen heeft een redelijke laatste training gereden tijdens VT3 op Circuit Zandvoort. De Nederlandse Formule 1-coureur kwam zoals verwacht niet in de buurt van de toptijden, maar had niet zo'n problemen als vrijdag. De McLarens waren weer razendsnel en benaderden zelfs het record van Verstappen.

De tienduizenden Nederlandse fans zagen maar tweederde van de tijd Verstappen op de baan. Omdat het asfalt nat was, besloten veel teams om de coureurs binnen te houden totdat het zonnetje doorbrak. Toch moesten er een paar auto's zichzelf opofferen om het asfalt droog te rijden. Die twijfelachtige eer ging naar onder anderen Kimi Antonelli (Mercedes) en de Sauber-coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg. Zij reden eenzaam de eerste rondjes van de zaterdag.

Wachten op Verstappen

Toen de eerste twintig minuten van de laatste vrije training gepasseerd waren, doken de eerste grote namen op op het circuit. Verstappen ging met onder meer Lando Norris, Oscar Piastri en Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc naar buiten. De eerste tijden die ze reden waren tekenend voor het hele seizoen: de McLarens waren ongenaakbaar en Verstappen moest op bijna 0,8 seconden genoegen nemen met een plekje als 'best of the rest'. Verstappen ging na zijn getimede ronde weer de pitstraat in, met de wetenschap dat hij op medium-banden reed en zijn concurrenten op de zachtste banden.

Norris rijdt bijna record, bijna-botsing bij pits

In het tweede deel van VT3 werd het een stuk spannender om naar te kijken. Zo benaderde Norris het ronderecord van Max Verstappen uit 2021 (1:08.885). De nummer twee van de WK-stand dook er maar net boven: 1:08.972. Daarmee was hij verreweg de snelste van de laatste testrondjes voorafgaand aan de kwalificatie. Het 'hoogtepunt' van de rondjes op Zandvoort vond in de laatste tien minuten plaats. Fernando Alonso (Aston Martin) en George Russell (Mercedes) klapten bijna op elkaar bij het inrijden van de pitstraat. Alonso dook naar binnen, terwijl Russell niet zat op te letten en ook instuurde. Alonso kon net op tijd remmen. De FIA onderzocht het incident en kwam tot een boete.

Uitslag Vrije Training 3 Zandvoort

Lando Norris (McLaren) 1:08.972 Oscar Piastri (McLaren) +0.242 George Russell (Mercedes +0.886 Carlos Sainz (Williams) +0.941 Max Verstappen (Red Bull) +0.953 Charles Leclerc (Ferrari) + 0.966 Alexander Albon (Williams) +1.127

Kwalificatie belangrijk op Circuit Zandvoort

Kwalificatie op Circuit Zandvoort is traditioneel gezien heel belangrijk, aangezien liefst 42 procent van de racewinnaars tijdens de GP van Nederland de race op pole position begon. Het is dus zaak om zaterdagmiddag scherp te zijn.