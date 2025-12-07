Max Verstappen en Red Bull-teambaas Laurent Mekies kunnen niet anders dan tevreden zijn na het F1-seizoen. De Nederlander won de race in Abu Dhabi, maar moet zijn wereldtitel overgeven aan Lando Norris. De trots van Verstappen en Mekies zit hem vooral in het feit dat Red Bull erin is blijven geloven na de slechte start van het jaar.

Verstappen vertelde na afloop van de race al via de boordradio dat niemand van zijn team teleurgesteld moest zijn. Voor de camera van Viaplay vertelt hij ook dat het gevoel van tevredenheid overheerst. "Eigenlijk ben ik heel tevreden. We hebben alles eraan gedaan om nog in die strijd te zitten en dat je dan uiteindelijk twee punten te kort komt is natuurlijk jammer. De eerste seizoenshelft was te veel op en neer en de tweede seizoenshelft hebben we het gewoon heel goed gedaan. We hebben ook wel geluk gehad met bepaalde momenten. McLaren heeft fouten gemaakt en de diskwalificaties. Dan zit je nog steeds in de wedstrijd."

Ook heeft Verstappen nog een mooie boodschap voor Norris, die de wereldtitel dus van hem overneemt. "Hier moet hij van genieten. Je weet niet hoe vaak dit gaat gebeuren in je leven, maar de eerste is natuurlijk altijd heel bijzonder. Dus ik hoop dat hij er een groot feest van maakt vanavond." Verstappen vertelde ook nog dat hij blij was met zijn goede race in Abu Dhabi, die hem ook de achtste winst van het seizoen opleverde.

Laurent Mekies

Ook Red Bull-teambaas Mekies, die halverwege het seizoen de rol van Christian Horner overnam, is blij dat Red Bull de slechte seizoensstart om heeft weten te draaien tot een verschil van twee punten tussen Verstappen en Norris.

"Dit seizoen hebben we om kunnen draaien, omdat niemand binnen de ploeg het nog had opgegeven. Aan het begin zag het er heel donker uit en we hadden nooit kunnen denken dat het op een paar punten aan zou komen. We hebben niet opgegeven en zijn de auto blijven verbeteren. Dat was de kracht van onze comeback. Het volgende hoofdstuk gaat heel mooi worden. Ook met de nieuwe regels wordt het zo gek dat alleen Red Bull het kan halen."

Ook geeft Mekies nog de welverdiende complimenten aan zijn pupil Verstappen. "Max was gisteren ongelofelijk tijdens de kwalificatie en vandaag weer. Dan kunnen we niet meer dan trots zijn. Iedereen bij het team heeft het op een geweldige manier omgedraaid dit seizoen en ook gefeliciteerd aan Lando (Norris red). Het was een mooi gevecht tot het einde en volgend jaar gaan we harder ons best doen."