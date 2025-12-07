Max Verstappen won de GP in Abu Dhabi zondag met overmacht, maar de Nederlander moet zijn wereldtitel wel afstaan aan Lando Norris. De Brit eindigde als derde en dat was voldoende voor de titel. Verstappen was na afloop niet teleurgesteld en hij was blij dat hij in ieder geval de race in Abu Dhabi nog won.

Verstappen pakte voor de race in Abu Dhabi al pole position en gaf die uiteindelijk niet meer af. De Nederlander deed er alles aan, maar had het niet in eigen hand. Achter hem vond het belangrijkste gevecht plaats. Norris moest buiten de top drie eindigen en dan was het de titel voor Verstappen binnen. Dat lukte echter niet. De Brit reed een soevereine race in Abu Dhabi en eindigde als derde, wat voor hem voldoende was om voor het eerst in zijn loopbaan de wereldtitel te pakken.

Over de boordradio ging iedereen van McLaren uit zijn dak en bij Norris leek het besef nog te moeten komen. Uiteindelijk kon de Brit compleet in tranen toch nog wat woorden uitbrengen. "Wow. Dank jullie. Mijn god, dank jullie allemaal. We hebben geschiedenis geschreven. Echt enorm bedankt. Ik hou van jullie, jullie verdienen dit. Ik hou van mijn moeder en ook jij bedankt voor alles. Ik ben aan het huilen nu."

'Laten zien dat we op dit moment het best zijn'

Verstappen had wel direct zijn woordje klaar nadat hij als eerste over de streep kwam in Abu Dhabi. Hij wist zijn teleurstelling snel te parkeren en was vooral blij dat hij en zijn team de laatste GP van het jaar nog wisten te winnen. "We hebben het ze nog een keer laten zien dat we op dit moment de beste zijn. Dank jullie allemaal met de comeback in de tweede helft van het seizoen. Daar kunnen we heel erg trots op zijn. Wees niet teleurgesteld, dat ben ik ook zeker niet. Ik ben trots op iedereen dat we nooit hebben opgegeven."

Verstappen, Norris en Oscar Piastri kwamen na de race nog kort bij elkaar en ze feliciteerden de Brit natuurlijk netjes met zijn kampioenschap. De Nederlander gaf bij zijn concurrent nog even aan dat de nacht nog lang gaat worden. McLaren pakte ook het constructeurskampioenschap en daarmee voor het eerst sinds 1998 de dubbel.