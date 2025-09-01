Red Bull Racing volgt niet het voorbeeld van McLaren bij de komende Grand Prix van Italië. Het team van Max Verstappen heeft kort na de race in Zandvoort bevestigd geen speciale achtervleugel te zullen gebruiken.

Die speciale achtervleugel zorgt voor minder downforce en luchtweerstand, wat een voordeel kan opleveren op het zeer snelle circuit in Monza. Teams gebruiken vaak speciaal voor dit snelle Italiaanse circuit ontworpen vleugels, de zogeheten 'kleine vleugels'. Deze zijn kleiner en staan bijna horizontaal. Een andere optie is om bestaande vleugels aan te passen voor de Grand Prix van Italië.

McLaren heeft al een speciale vleugel voor Monza, maar Verstappen legde uit dat Red Bull niet voor zo'n oplossing kiest. Dit zou volgend jaar of in de toekomst echter kunnen veranderen. Red Bull zal de achtervleugel van Silverstone gebruiken. Deze maakt deel uit van het aerodynamische pakket met lage downforce van de RB21. De ingenieurs zijn van plan om voor het komende weekend enkele elementen van deze vleugel te verwijderen.

Grand Prix van Italië

De Grand Prix van Italië staat komend weekend alweer op het programma. Red Bull Racing heeft traditiegetrouw moeite op dat circuit. Alleen in 2022 en 2023 - de oppermachtige jaren - was Verstappen daar de snelste. Afgelopen seizoen trok Charles Leclerc aan het langste eind, wat voor een groot feest zorgde bij de vele Ferrari-fans.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton is samen met Michael Schumacher recordhouder qua meeste overwinningen op het circuit: 5. De Britse topcoureur boekte al die zeges namens (McLaren-)Mercedes. Sinds dit jaar rijdt de zevenvoudig wereldkampioen voor Ferrari. Het zou voor de Tifosi een droom zijn die uitkomt om Hamilton in de rode auto te zien winnen op Monza.

Die kans is niet zo groot, want Hamilton stond dit seizoen zelfs nog geen één keer op het podium in een hoofdrace. McLaren is al het hele seizoen oppermachtig en lijkt ook weer de favoriet in Italië. Hamilton krijgt ook nog eens vijf plekken gridstraf bij de komende race, omdat hij te hard de pitstraat van Zandvoort binnen reed.