Piepkleine collega van Max Verstappen heeft hulp nodig om in Red Bull te komen: 'Krijg ik dit ook bij de race?'

Yuki Tsunoda is de nieuwe teamgenoot bij Red Bull van F1-wereldkampioen Max Verstappen. De Japanse coureur kreeg het stoeltje aangeboden, nadat Liam Lawson na twee races werd afgedankt door het team. In spoedtempo moet Tsunoda zich nu prepareren op zijn nieuwe rol.

Voor de coureurs binnen de Red Bull-familie is een bezoekje aan de fabriek in Milton Keynes (Engeland) routine. Daar staat namelijk de enige simulator van het team. Ook Tsunoda zal daar uren moeten maken. Op vrijdag was het zover en stapte Tsunoda de fabriek in. Het was zijn eerste bezoek als Red Bull-coureur.

Trapje

In een video, geplaatst op het Instagram-account van Red Bull, is te zien hoe Tsunoda in de cockpit van de RB21 zit. Hij bespreekt met het team welke ergonomische aanpassingen hij nodig heeft voor optimaal comfort.

Tsunoda is 1,59 meter lang. Om in de wagen te klauteren was er een trapje voor hem neergezet. "Krijg ik dit trapje ook tijdens de race?", zo vraagt hij aan het team. Het antwoord is positief. "Mooi, want ik heb het nodig", zegt hij met een lach.

Wennen aan de Red Bull

De vraag is hoeveel tijd Tsunoda gegund is om aan de Red Bull te wennen. Lawson kon niet omgaan met de bolide, die volgens hem uiterst precies is afgesteld naar de wensen van Verstappen. De Nieuw-Zeelander vond de auto overgevoelig en vergeleek het met een muis die op de hoogste sensitiviteit is ingesteld. Als je dan een klein tikje geeft, stuitert de cursor over het scherm.

Helmut Marko

Red Bull-teamadviseur Helmut Marko zegt dat Tsunoda de rest van het seizoen mag afmaken. Tegen Formel1.de legt hij uit wat hij in de Japanner ziet: "We moesten snel reageren en alles was goed. Ook de technische feedback. Hij krijgt vaak het verwijt dat hij dat niet heeft, dat hij de technische kant niet snapt of dat hij een auto niet kan afstellen. Het blijkt dat dat niet klopt."

Verstappen en vader Jos Verstappen wekken de indruk dat ze niet tevreden zijn met de ingreep van de directie. Ze hadden liever gezien dat er wat meer rust rondom het team heerst, na alle turbulentie in 2024.