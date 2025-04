GP Saoedi-Arabië F1 | Max Verstappen is recordhouder op relatief nieuw circuit: dit zijn de tijden

Max Verstappen maakt zich op voor de vijfde grand prix van het seizoen. De race in Saoedi-Arabië staat sinds 2021 op het programma en de Nederlander won de helft van de edities. Lees hier hoe laat Verstappen dit jaar in actie komt in Saoedi-Arabië.

De teller van de viervoudig wereldkampioen staat op twee zeges op het Jeddah Corniche Circuit, voormalig teamgenoot Sergio Pérez en Lewis Hamilton hebben er ieder één. Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari en hoopt in de rode bolide weer mee te kunnen doen om de overwinning. Pérez heeft een stapje teruggedaan bij Red Bull en werd vervangen door Liam Lawson, die inmiddels alweer plaats heeft moeten maken voor Yuki Tsunoda.

Na vier grands prix kan Verstappen wel concluderen dat Red Bull geen titelfavoriet is. De McLaren van Lando Norris en Oscar Piastri is de snelste auto en zij staan dan ook bovenaan in de WK-stand. Norris heeft 77 punten, Piastri volgt met 74. Ondertussen weet Verstappen soms wat fenomenaals met zijn auto te doen, waardoor hij alsnog op 69 punten staat. Daarmee bezet hij de derde plek.

Crisis bij Red Bull: 'Manager van Max Verstappen haalt woedend verhaal bij Helmut Marko na drama in Bahrein' Max Verstappen reed zondag een teleurstellende race in Bahrein. De Red Bull-coureur kon het tempo van de koplopers niet volgen en moest genoegen nemen met een zesde plek. Verstappen beet na afloop op zijn tong, maar een incident na afloop lijkt er op te wijzen dat er achter de schermen van alles aan de hand is bij het team van de wereldkampioen.

Wisselvallige resultaten

Zo won de Nederlander nog zeer verrassend de Grand Prix van Japan, waarmee hij de achterstand op Norris tot één punt verkleinde. Maar bij de afgelopen race, in Bahrein, kwam de viervoudig wereldkampioen er totaal niet aan te pas. Verstappen kwalificeerde zich als zevende en finishte uiteindelijk zesde.

Nu maken de coureurs zich op voor de race in Saoedi-Arabië, waarna de tour door Azië erop zit. De Formule 1 is dan verder in Australië (valt onder Oceanië), China, Japan en Bahrein geweest.

Britse media richten pijlen op klikkende Max Verstappen na opmerkelijke actie Max Verstappen probeerde zondag in Bahrein te redden wat er nog te redden viel, maar meer dan een zesde plaats zat er niet in. De Nederlander beleefde een frustrerende race en verdiende tot overmaat van ramp in het buitenland ook nog een opvallend imago door zijn rol in de straf voor Lando Norris na een valse start.

Tijden GP Saoedi-Arabië F1

Vrijdag

Eerste vrije training: 15.30 uur - 16.30 uur

Tweede vrije training: 19.00 uur - 20.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 15.30 uur - 16.30 uur

Kwalificatie: 19.00 uur - 20.00 uur



Zondag

Race: 19.00 uur - 21.00 uur

Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) tijdens laatste weken van zwangerschap 'in positieve sferen' Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, staat op het punt van bevallen van haar tweede kind. In de laatste weken van haar zwangerschap deelt het Braziliaanse model weer eens spirituele teksten en motiverende wijsheden.

Baby voor Max Verstappen

Na de race in Jeddah krijgen de coureurs één week rust, waarna de Grand Prix van Miami op het programma staat. Het lijkt erop dat Verstappen daarna zijn eerste kindje gaat verwelkomen, als we Red Bull-adviseur Helmut Marko mogen geloven. Kelly Piquet is volgens hem 'begin mei' uitgerekend.