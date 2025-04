Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) tijdens laatste weken van zwangerschap 'in positieve sferen'

Kelly Piquet werd zondag weer herenigd met haar dochter Penelope. De vriendin van Max Verstappen staat op het punt van bevallen van haar tweede kind. In de laatste weken van haar zwangerschap deelt het Braziliaanse model weer eens spirituele teksten en motiverende wijsheden.

Piquet is spiritueel ingesteld en heeft het bijvoorbeeld vaak over horoscopen en de stand van planeten en sterren. Zo ook na de race van haar vriend Verstappen in Bahrein. De Nederlandse Formule 1-coureur mopperde flink en eindigde teleurgesteld op P6. Terwijl de viervoudig wereldkampioen aan het balen was in Bahrein, liet Piquet vanuit huis van zich horen.

Hoogzwangere Kelly Piquet en dochter 'eindelijk weer samen' met familie De vriendin van Max Verstappen komt Monaco voorlopig niet uit. Kelly Piquet is namelijk hoogzwanger en lijkt begin mei een kindje te mogen verwelkomen. Om die reden is haar familie maar naar haar afgereisd.

Positieve invloeden

Zo begint de dochter van racelegende Nelson Piquet met het 'nieuws' dat er tot 4 mei geen enkele planeet 'in retrogade' is, wat in de astrologie betekent dat geen van de planeten in tegengestelde richting beweegt. Aanhangers van de sterrenkunde geloven dat er extra negatieve invloeden vrijkomen tijdens dat soort periodes. Gelukkig voor Piquet staan de komende weken dus in wat positiever licht.

Dit is Kelly Piquet: hoogzwangere vriendin van Max Verstappen, dochter van veelbesproken F1-coureur én Nederlandse moeder Kelly Piquet (36) neemt een steeds prominentere rol in het leven van Max Verstappen (27) in en is zelfs in verwachting van een kindje samen met de Nederlandse wereldkampioen. Inmiddels is bekend wanneer de baby wordt verwacht. De vriendin van de succesvolle Formule 1-coureur komt zelf ook uit een beroemde racefamilie.

Kind Verstappen een stier

Dat kan ze ook wel gebruiken, want de uitgerekende datum van de zwangerschap ligt vlak na die 4 mei. Dat is in Nederland Dodenherdenking. Op 8 mei zou het eerste kind van Verstappen ter wereld moeten komen. In dat geval zou het dochtertje - want dat geslacht verklapte Piquet per ongeluk op Instagram - het sterrenveeld stier worden.

'Sommige mensen willen niet veranderen'

Piquet is dus veel bezig met het heelal en de betekenis van de stand van bepaalde planeten en sterren. Zo zou de komende week in het teken staan van de realisatie dat 'oude wonden openen het niet waard was', zo deelt de Braziliaanse op haar Instagram. Ook is ze het 'tien miljoen procent' eens met de stelling dat 'sommige mensen niet willen veranderen en dat je er het beste aan doet om ze te laten waar ze zijn'.

Britse media richten pijlen op klikkende Max Verstappen na opmerkelijke actie Max Verstappen probeerde zondag in Bahrein te redden wat er nog te redden viel, maar meer dan een zesde plaats zat er niet in. De Nederlander beleefde een frustrerende race en verdiende tot overmaat van ramp in het buitenland ook nog een opvallend imago door zijn rol in de straf voor Lando Norris na een valse start.

Max Verstappen

Verstappen zelf houdt zich vooral bezig met racen, maar kan wel wat hulp van bovenaf gebruiken. Zijn Red Bull is nog altijd verre van optimaal en met komend weekend weer een race voor de boeg tijdens de GP van Saoedi-Arabië, moet hij alle zeilen bijzetten om bij te blijven in de strijd om zijn vijfde wereldtitel.