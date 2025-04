Crisis bij Red Bull: 'Manager van Max Verstappen haalt woedend verhaal bij Helmut Marko na drama in Bahrein'

Max Verstappen reed zondag een teleurstellende race in Bahrein. De Red Bull-coureur kon het tempo van de koplopers niet volgen en moest genoegen nemen met een zesde plek. Verstappen beet na afloop op zijn tong, maar een incident na afloop lijkt er op te wijzen dat er achter de schermen van alles aan de hand is bij het team van de wereldkampioen.

Verstappen wist na zijn zevende plek in de kwalificatie dat het nagenoeg onmogelijk was om een goed resultaat neer te zetten. De Nederlander kende een frustrerende race in Bahrein, want bij zijn team ging alles mis wat er maar fout kon gaan en de viervoudig wereldkampioen voelde zich geen moment lekker in zijn auto. Verstappen toonde in de slotfase echter zijn klasse door toch nog naar de zesde plaats te rijden, maar dat was natuurlijk geen reden voor een feestje.

Het laat zien hoe snel alles kan veranderen. Verstappen reed een jaar geleden nog onbedreigd naar de zege in Bahrein, maar kon zondag dus geen enkele vuist maken. Ook teamgenoot Yuki Tsunoda maakte met een negende plek weinig indruk. Verstappen gaf na de race dan ook een signaal af door te zeggen dat hij er even geen zin in had om met zijn team te bespreken wat er beter moet in de toekomst.

Woedende manager van Verstappen

Zijn manager Raymond Vermeulen zou daar een stuk minder moeite mee hebben gehad volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz: "Ik stond aan het einde van de race te wachten op een paar teambazen en de manager van Max kwam de Red Bull-garage binnen om Helmut Marko een uitbrander te geven."

"Hij haalde woedend verhaal bij Marko, die het over zich heen liet komen", vervolgt Kravitz. "De manager stormde vervolgens woedend richting de achterkant van de garage terwijl hij zijn pasje afdeed. Het is duidelijk dat ze niet blij zijn."

Marko vindt het 'onacceptabel'

Marko sprak zelf de media toe na afloop van de race en draaide niet om de problemen heen: "Het is een hele moeilijke dag voor Red Bull, dat is duidelijk. We moeten zo snel mogelijk de auto verbeteren en ervoor zorgen dat de pitstops werken. De auto is niet de snelste en bij de pitstops gaat het fout. Dat is onacceptabel."

Christian Horner

Ook teambaas Christian Horner was luid en duidelijk na het debacle. "Deze race heeft enkele tekortkomingen aan het licht gebracht die we duidelijk snel moeten oplossen. We weten waar de problemen zitten, maar de oplossingen toepassen duurt wat langer", liet hij via het team weten.

De zesde plek van Verstappen vond Horner gezien hoe het weekend en de race verliepen "het beste waarop we konden hopen". "Niets viel onze kant op vanaf de start van de race. We hebben twee problemen dit weekend, iets met de remmen en met de balans. Als je die problemen hebt, slijten de banden ook sneller. Daarbovenop hadden we een verschrikkelijke dag met een probleem met het verkeerslicht in de pitstraat."