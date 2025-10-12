Voor Max Verstappen is Michael Schumacher meer dan alleen een Formule 1-legende. De zevenvoudig wereldkampioen is een familievriend, een voorbeeld en iemand die de jonge Verstappen liet zien dat topsport en privéleven samen kunnen gaan.

In een interview met het Engelse The Road Rat blikt de viervoudig wereldkampioen terug op de bijzondere band tussen de families Verstappen en Schumacher. De vriendschap tussen Jos en Michael gaat terug naar hun gezamenlijke tijd bij Benetton, halverwege de jaren negentig. Jos was destijds teamgenoot van Schumacher en hielp mee aan diens eerste wereldtitel in 1994.

De twee konden goed met elkaar overweg en bleven ook na hun periode bij Benetton contact houden. "Hij en mijn vader waren vrienden", vertelt Max. "We gingen soms samen op vakantie. Er zijn nog video’s van die tijd, en dat zijn herinneringen die ik nooit zal vergeten."

Meer dan een kampioen

Voor de jonge Max was het bijzonder om Schumacher van dichtbij mee te maken. Hij zag hoe de Duitser alles gaf op het circuit, maar buiten de baan een heel andere kant liet zien. "Op het circuit was hij super gefocust, alles draaide om prestaties", vertelt Verstappen. "Maar zodra hij thuiskwam, was hij gewoon vader en echtgenoot. Hij zorgde voor zijn gezin en zorgde dat zij ook zijn aandacht kregen. Dat was mooi om te zien."

Die houding maakte indruk op de Nederlander. "Iedereen kent hem als de man die koste wat het kost wilde winnen, maar wat mij vooral bijblijft, is hoe hij buiten het racen was. Rustig, warm, betrokken. Dat maakte hem juist zo bijzonder."

'Een echte familieman'

Voor Verstappen is die kant van Schumacher minstens zo inspirerend als zijn prestaties op de baan. Waar veel mensen vooral de meedogenloze kampioen zien, herinnert Max zich de familieman die altijd oog had voor wat écht belangrijk was.

"Ik vind het mooi dat Michael een echte familieman was", klinkt Verstappen. "Op de baan was hij super gefocust, puur gericht op prestaties, maar als hij thuiskwam, zorgde hij voor zijn gezin en zorgde hij ervoor dat zij ook zijn aandacht kregen. Dat was mooi om te zien."

Verstappen ruikt bloed in titelrace

Terwijl Verstappen met warme woorden terugblikt op zijn jeugdheld, schrijft hij intussen zelf geschiedenis in de Formule 1. De laatste weken lijken de puzzelstukjes langzaam in elkaar te vallen bij Red Bull. De updates aan de RB21 hebben eindelijk effect en Verstappen oogt herboren. In Qatar en Singapore pakte hij belangrijke podiumplaatsen, terwijl McLaren juist steken liet vallen met strategie en betrouwbaarheid. Als die trend doorzet, kan de titelstrijd zomaar nog kantelen in de slotfase.

De situatie doet denken aan het seizoen van 2007: een outsider die, ogenschijnlijk uit het niets, toeslaat wanneer het er écht om gaat. Verstappen weet als geen ander hoe snel momentum kan veranderen in de Formule 1. En mocht hij de stunt van Räikkönen herhalen, dan zou zijn vijfde wereldtitel misschien wel zijn meest indrukwekkende ooit worden.