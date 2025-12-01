Max Verstappen gaat vanaf 2026 met een nieuwe teamgenoot rijden bij Red Bull. De 21-jarige Isack Hadjar zou het stoeltje naast de Nederlander krijgen, Yuki Tsunoda moet dat stoeltje dan weer inleveren.

Na de race in Qatar, die gewonnen werd door Verstappen, kwam de leiding van Red Bull samen om te overleggen over het lot van Tsunoda. Dat meldt De Telegraaf maandag. Teambaas Laurent Mekies, topadviseur Helmut Marko en baas Oliver Mintzlaff zouden lang hebben gesproken, maar uiteindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Hadjar de ideale teamgenoot voor Verstappen is volgend jaar. De Frans-Algerijnse coureur rijdt een sterk debuutjaar. Dinsdag zal het besluit om Hadjar te promoveren officieel bekend worden gemaakt.

Yuki Tsunoda

Voor Tsunoda is de promotie van Hadjar naar Red Bull Racing een hard gelag. De Japanner begon het seizoen bij Racing Bulls, maar na twee GP's werd hij al overgeheveld naar Red Bull Racing. Daar nam hij het plekje over van Liam Lawson, die na twee teleurstellende races terug moest naar Racing Bulls. Lawson mag komend seizoen aanblijven bij Racing Bulls en hij krijgt daar de achttienjarige Arvid Lindblad als teamgenoot. Tsunoda keert dus ook niet terug bij Racing Bulls en wordt mogelijk reserverijder. Dit is echter nog niet zeker en mogelijk moet hij dus op zoek naar een nieuw team.

Tijdens de GP in Qatar eindigde Tsunoda als tiende, maar de Japanner rijdt dit jaar geen ijzersterk seizoen in de Formule 1. Met een vijftiende plek in het WK-klassement doet de coureur het bijvoorbeeld minder dan allebei de Racing Bulls in Hadjar (nummer 10) en Lawson (nummer 14). Tsunoda reed tot 2023 voor AlphaTauri, maar daarna werd hij overgenomen door Red Bull. In 2024 reed de Japanner voor Racing Bulls en ook 2025 startte hij daar, maar na twee races werd hij dus overgeheveld naar Red Bull Racing.

Isack Hadjar

Het 21-jarige racetalent Hadjar is dit seizoen een van de revelaties in de Formule 1. In Zandvoort beleefde de Frans-Algerijnse coureur zijn absolute hoogtepunt toen hij als nummer drie op het podium eindigde van de Dutch Grand Prix. Hadjar sprokkelde dit seizoen al 51 punten bij elkaar en dat zijn er 18 meer dan de 33 die Tsunoda wist te verzamelen. Vanaf komend seizoen mag Hadjar zich dus als teamgenoot van Verstappen gaan bewijzen.