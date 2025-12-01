Tom Coronel denkt dat de auto van McLaren klaar is voor het wereldkampioenschap, maar het team niet. Dat vertelt de oud-coureur in gesprek met Sportnieuws.nl over het team van Lando Norris en Oscar Piastri. Coronel zag McLaren een cruciale fout maken in de GP van Qatar, maar hij heeft wel respect voor de manier waarop het team blijft racen.

Een bizar moment gebeurde aan het begin van de race. Bij een safety car besloten alle coureurs een pitstop te maken, behalve Piastri en Norris. Onbegrijpelijk, aldus ViaPlay-analist Coronel over het moment dat volgens hem de race besliste. 'Nee daar is geen uitleg voor. Het was gewoon een hele grote fout. Ik denk dat zij meer op de gok gingen dat er nog een safety car zou komen, maar ze hadden niet moeten gokken. Ze waren de betere auto.''

Coronel is dan ook van mening dat het team van McLaren nog niet aanvoelt en samenwerking als het team van een wereldkampioen. "Dit was echt zoiets. Volgens mij error en complete paniek bij McLaren. De auto is klaar voor een wereldkampioenschap, maar het team zelf is nog niet klaar voor een wereldkampioenschap. Een ketting met tien schakels breekt altijd bij de zwakste als je eraan trekt. Je ketting kan nog zo sterk zijn, maar de zwakste schakel bepaalt alles. Dat is wat hier natuurlijk ook het probleem is geweest."

Manier van racen

McLaren heeft met Piastri en Norris nog altijd twee coureurs die wereldkampioen moeten worden. Een tactiek die soms vragen oproept, want sommige critici denken dat de ploeg beter op één paard kan wedden. Coronel kan die tactiek juist wel waarderen. "Dat is wel het vreemde van hoe McLaren dat aanpakt. Ze laten iedereen vrij racen in plaats van dat ze gewoon volledige toewijding hebben. Dit is racen en dat zijn de keuzes die zij gemaakt hebben. Wij zijn natuurlijk gewend dat bijvoorbeeld andere coureurs voor een Michael Schumacher in dienst moesten rijden. Maar dat hoort niet zo bij de sport. Het is een individuele sport."

Ook denkt de ViaPlay-analist dat de aanwezigheid van Max Verstappen een constante tegenvaller is voor McLaren. "Je hebt twee jongens die potentieel wereldkampioen kunnen worden, maar er is elke keer een Verstappen in de buurt. Dat irriteert ze een beetje en dan gaan ze foutjes maken. Dan krijgen ze twee keer een tik op de neus."

Oscar Piastri

Piastri reed de afgelopen GP's constant onder zijn niveau, maar in Qatar leek hij weer terug. De Australiër deed weer mee in de top van de race, maar hij won hem niet. Coronel heeft wel een idee waarom. "Hij had zo’n dominant weekend en was zo veel sterker dan de laatste races. Je had echt zoiets van ‘hij is terug. Hij gaat ook weer meedoen’. Dat is het mooie bij McLaren. Twee vechten om een been en dan gaat de derde ermee heen. Dat is wel weer wat je hier zag gebeuren."