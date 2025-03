Max Verstappen hoopt op verbetering voor GP van China: 'We hebben veel geleerd'

Max Verstappen hoopt op verbetering voor de Grand Prix van China dit weekend. Na zijn tweede plaats in de openingsrace van het Formule 1-seizoen is daar nog genoeg ruimte voor, vindt de viervoudig wereldkampioen.

De Red Bull-coureur werd in Melbourne tweede na een chaotische race. Op het natte circuit crashten vijf wagens. Lando Norris was het snelste in zijn McLaren.

Weersverwachtingen GP China: blijft het dit keer wel droog voor Max Verstappen en co? Na de natte Grand Prix van Australië, waarmee het Formule 1-seizoen zondag van start ging, trekt de Formule 1-karavaan met Max Verstappen naar Shanghai, waar dit weekend de tweede ronde van het jaar plaatsvindt: de Grand Prix van China.

Veel geleerd

Verstappen was uiteindelijk tevreden met zijn tweede plaats in Australië, "maar er is nog veel dat we kunnen verbeteren", zei de 27-jarige Nederlander via de renstal. "Vooral de slijtage van de banden had gevolgen voor ons in Melbourne, maar we hebben veel geleerd en weten manieren om dit verbeteren."

Sprintrace

In Shanghai staat ook de eerste sprintrace van het seizoen op het programma."Dus we moeten ervoor zorgen dat we de best mogelijke afstelling van de auto hebben en zoveel mogelijk punten scoren", wist Verstappen, die vertelde dat hij graag in Shanghai rijdt. "Er zijn hier veel mogelijkheden om in te halen en het circuit heeft een unieke lay-out, dus we zullen zien wat het weekend brengt."

F1-kampioen Max Verstappen heeft vier maanden kunnen genieten van bijzonder record: 'De langste ooit' De eerste F1-race van 2025 eindigde in een dagzege voor Lando Norris. De Brit is daardoor ook leider in het klassement. En het is erg lang geleden dat iemand anders dan Max Verstappen de koppositie in de stand opeiste.

Verstappen won de Grote Prijs van China vorig jaar. Van 2020 tot en met 2023 ging de race niet door vanwege corona.

Vader

Mogelijk wordt Verstappen al vader als hij in China is. Zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk bijna uitgerekend. Na een tripje naar Parijs vloog ze terug naar huis om te wachten tot de baby komt. Het is het eerste kind voor de Nederlander.

Kelly Piquet vliegt naar huis na Parijs-tripje en telt nu echt af naar geboorte van eerste kind Max Verstappen Kelly Piquet was de laatste dagen in de Franse hoofdstad Parijs, maar de zwangere vriendin van Max Verstappen is weer onderweg naar huis. Daar gaat ze aftellen naar het moment dat ze hun eerste kindje in haar armen mag sluiten.

De Braziliaanse Piquet heeft al een dochtertje uit een eerdere relatie met oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat: Penelope (5).