Max Verstappen én zijn oude teambaas Christian Horner waren onderwerp van gesprek bij Zak Brown. De CEO van grote concurrent McLaren was nog enigszins positief over de 'te agressieve' Verstappen, maar over Horner des te negatiever.

Horner was jarenlang de teambaas van Red Bull Racing. Halverwege dit jaar werd hij door onrust binnen het team vervangen door Laurent Mekies. Volgens Brown is Horner door de jaren heen enorm veranderd. Vroeger waren de twee zelfs vrienden. "Ik ken Christian al ruim dertig jaar", zegt hij bij The Telegraph.

"Vroeger konden we goed met elkaar overweg. Zijn resultaten zijn fantastisch, waarvoor alle lof. Hij is alleen veranderd. Ik denk dat Drive to Survive, het geld, de glorie, hem te veel werd", concludeert Brown. De 54-jarige Amerikaan denkt ook dat Horner de aanstichter was van kwade momenten bij Verstappen.

'Zijn arrogantie komt dan naar boven'

"Ik wil niets afdoen aan de coureur die Max is. Hij is een viervoudig wereldkampioen en kan een vechtersbaas zijn, soms iets te agressief op de baan. Zijn arrogantie komt dan naar boven. Als je kijkt naar de grootste kampioenen in de Formule 1, die hadden ook een zekere arrogantie. Ze hebben de ellebogen uit."

Brown noemt een opvallend verschil tussen hemzelf en Horner, en ook hun manier van instructies meegeven aan hun coureurs. De CEO van McLaren denkt dat Horner niet altijd eerlijk was. "Soms niet. Toen ik zelf racete had je coureurs die hard reden en hun tegenstanders twee wielen van de baan drukten. Dat is oké. Anderen drukken je vier wielen buiten de baan. Dat is niet oké. Ik ben een twee-wielen-eraf-type. Christian is een vier-wielen-eraf-type."

Strijd om de wereldtitel

De coureurs van McLaren en Red Bull zijn momenteel in een spannende strijd verwikkeld. Lando Norris, Oscar Piastri (beiden McLaren) en Verstappen doen allemaal nog mee om de wereldtitel. Eerstgenoemde heeft de beste papieren met nog drie races te gaan. Hij kan komend weekend zelfs al de genadeklap uitdelen aan Verstappen.