Grote schok in Formule 1: 'Team Max Verstappen denkt aan razendsnelle wissel'

Red Bull Racing zou erover nadenken om Liam Lawson al na twee races te vervangen, schrijven onder andere Motorsport.com en BILD. Het team van Max Verstappen is teleurgesteld in de prestaties van de Nieuw-Zeelander.

Lawson had voor dit seizoen pas elf races in de Formule 1 gereden, maar werd toch voor de leeuwen gegooid. Hij kreeg de voorkeur boven zijn Racing Bulls-teamgenoot Yuki Tsunoda. En juist de Japanner zou zijn plek bij Red Bull al na twee races kunnen innemen. De volgende grand prix is pikant genoeg in Japan.

Verstappen sprak met Lawson over het verschil tussen de auto's. Er wordt vaak gezegd dat de Red Bull enorm gevoelig is: een heel klein tikje aan het stuur kan al voor een flinke beweging zorgen. Lawson beaamt dat, aldus Verstappen: "Als ik met Liam praat, dan is die auto van Racing Bulls zeker makkelijker om in te rijden dan onze auto."

Tsunoda wil wel

"Ik denk dat als je Liam die Racing Bulls geeft, dat hij dan harder gaat. Ja, dat denk ik echt." De woorden van de viervoudig wereldkampioen zijn duidelijk. Het is nog maar de vraag of het Tsunoda wél zou lukken in de Red Bull. Zelf heeft hij er wel oren naar, zo gaf de Japanner na afloop van de GP van China aan: "100%. De Red Bull is sneller."

Lawson kwalificeerde zich voor de sprintrace én 'echte' race op P20 in China. In de sprintrace vocht hij zich naar de veertiende plek, een dag later moest hij het doen met de vijftiende positie. De Nieuw-Zeelander ziet zelf ook dat de tijd nu al begint te dringen. "Ik heb tijd nodig, maar jammer genoeg weet ik dat ik geen tijd heb." De altijd strenge adviseur Helmut Marko zou hem daar vervolgens gelijk in hebben gegeven.