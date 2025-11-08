Het ging in de slotfase van de sprintrace voor de Grand Prix van Brazilië compleet mis. De 21-jarige Gabriel Bortoleto kwam met een enorme klap in de muur terecht. Dat zorgde voor veel schrik bij de commentatoren van Viaplay én de regie.

Terwijl Lando Norris naar de winst reed in het slot van de race, was er opeens sprake van paniek. "Het gaat helemaal fout richting bocht 1, een enorme beuker", schreeuwen commentatoren Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg plots uit in de laatste ronde. "Volgens mij is het Bortoleto die er knéíterhard afgaat." Op tv is daar echter helemaal niets van te zien.

De Sauber-coureur belandde met een harde klap in de muur, net als Alexander Albon. "En de regie heeft het compleet gemist", klinkt het. "Jongens, wat zijn we aan het doen hier?! Kom op." Gelukkig kwam al vrij snel het bericht dat Bortoleto oké was. "Maar kom op, zeg wat een slapers bij de regie."

'Dan gaan ze dat niet laten zien'

De enige reden die ze nog kunnen bedenken voor het niet uitzenden van de crash, is dat het nog niet zeker is of alles goed gaat met Albon. "Dan gaan ze die auto niet laten zien." De wagen van Albon is zo hard in de bandenstapel gevolgen, dat hij niet eens meer op de baan te zien is. Er is alleen een groot gat in de bandenstapel te zien.

Dat gat blijkt echter veroorzaakt door de harde crash van Bortoleto en Albon is al verder gereden naar de pitstraat. Met die bevestiging kan de crash dus alsnog worden uitgezonden en de beelden zijn erg heftig. "Poaahh", klinkt het commentaar. "Ik ben blij dat hij oké is, want zo de kanonnen." "Ja, je bent er stil van. Ze hebben dus helemaal gewacht totdat hij oké was. Bij dit soort klappers mag je heel blij zijn dat de veiligheidsvoorwaarden in de F1 steeds beter worden."

Gabriel Bortoleto is lucky boy to walk away from that crash. Lucky did not take anyone else with that move. pic.twitter.com/pQmhOmsFhL — Anthony Maruwa (@anthonymaruwa) November 8, 2025

Oscar Piastri

Albon en Bortoleto waren niet de enige die in de muur belandden op het natte Interlagos. Dat overkwam ook Nico Hulkenberg, Franco Colapinto en Oscar Piastri. Die laatste twee konden niet meer verder na hun crash.