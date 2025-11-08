Hoewel Max Verstappen erg goed is in de regen, is de storm die dit weekend over São Paulo raast niet meteen goed nieuws. De FIA houdt serieus rekening met het verplaatsen van enkele races.

ESPN schrijft dat de storm wel eens grote gevolgen kan hebben voor het raceweekend in Brazilië. Een grote storm zou over het Interlagos Circuit heengaan, waardoor sommige races wellicht uitgesteld of verplaatst moeten worden. 'Het Braziliaanse Nationale Instituut voor Meteorologie heeft code oranje afgegeven voor een storm, met een voorspelling van veel regen en harde wind.'

Allereerst wordt om 15.00 uur Nederlandse tijd de sprintrace gehouden. Het slechte weer zou in Brazilië vooral daarvoor voor grote overlast kunnen zorgen. 'Zo wordt het slechtste weer nu voorspeld wanneer het personeel van de teams zich klaarmaakt om de auto voor te bereiden. Er wordt geadviseerd om de garagedeuren dicht te houden en activiteiten op het circuit zo minimaal te houden.'

Regelgeving

De FIA houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht het schema op zaterdag zo door de war zijn gehaald door het slechte weer, dan kan de kwalificatie ook nog op zondag gereden worden. De laatste keer dat dat gebeurde was zes jaar geleden in Japan, toen een tyfoon ervoor zorgde dat de zaterdag letterlijk en figuurlijk in het water viel. Mocht de kwalificatie helemaal niet door kunnen gaan, dan zal de startpositie bepaald worden door de plek in het wereldkampioenschap, zo geven de regels in de Formule 1 aan.

Verstappen liet vorig jaar zien een koning te zijn in de regen. Hij begon in Brazilië op de zeventiende plaats en leek geen rol van betekenis te gaan spelen. Dat was echter buiten de exceptionele kwaliteiten van de Nederlander gerekend, die iedereen voorbij vloog op de natte baan. Hij won de race en later het wereldkampioenschap. 'Een van de beste races in de moderne tijd van de Formule 1', schreef ESPN daarover.

Teleurstelling

Dit weekend gaat het echter nog wat minder met Verstappen. Tijdens de eerste en enige vrije training eindigde de viervoudig wereldkampioen zeventiende en later viel ook zijn sprint kwalificatie erg tegen. Hij eindigde op een zesde plaats, achter Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, George Russell en Fernando Alonso.