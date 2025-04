Grote verrassing bij McLaren: team neemt onverwachte beslissing over toekomst

Het Formule 1-seizoen van McLaren loopt tot nu toe op rolletjes. Hun coureurs, Oscar Piastri en Lando Norris, staan respectievelijk op de eerste en tweede plek van het WK-klassement. Desondanks is er niet alleen maar goed nieuws voor het raceteam.

Zo goed als het gaat in de Formule 1, zo matig gaat het in de Formule E. McLaren debuteerde in het volledig elektrische kampioenschap in 2022, toen het het Mercedes-team overnam. In bijna drie jaar tijd heeft het Britse team slechts één overwinning behaald. Die enige winst staat op naam van Sam Bird, die afgelopen maart in São Paulo als eerste eindigde.

Stoppen

En het lijkt erop dat het team ook niet heel veel meer overwinningen in de Formule E in de wacht zal slepen. McLaren heeft namelijk verrassend aangekondigd dat het na een strategische herziening van zijn raceportfolio heeft besloten om de Formule E te verlaten aan het einde van het huidige seizoen, dat medio juli in Londen eindigt.

WEC

Eerder deze maand kondigde McLaren aan dat het in 2027 zal deelnemen aan het World Endurance Championship (WEC) met een Hypercar-prototype, wat een aanzienlijk deel van de middelen van McLaren zal opslokken. Deze toekomstige deelname aan het WEC is waarschijnlijk de reden waarom het Britse team heeft besloten de Formule E te verlaten.

'Andere mogelijkheden bekijken'

De CEO van McLaren, Zak Brown, gaf toelichting op de keuze. "We zijn erg trots op wat we in de Formule E hebben bereikt, dit kampioenschap speelt een belangrijke rol in het motersportlandschap, maar het moment is juist om andere mogelijkheden te bekijken die dichter bij onze strategische richting liggen, waaronder onze deelname aan het WEC in 2027."

Brown vervolgde: "We zijn nu gefocust op het voorbereiden van dit team op toekomstig succes en het zoeken naar een nieuwe eigenaar. Het team heeft een sterke start van het seizoen gemaakt en we zijn van plan om het zo af te sluiten. Ik wil het team, de Formule E, onze partners en de fans bedanken voor hun steun."

Uithoudingsvermogen

De pijlen van McLaren zullen dus gericht worden op het WEC. Dit is een internationale autosportcompetitie die draait om langeafstandsraces. Dit zijn races die urenlang kunnen duren. Het draait hierbij om uithoudingsvermogen, strategie, snelheid en betrouwbaarheid van zowel de auto's als de coureurs.

