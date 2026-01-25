Fernando Alonso en Lance Stroll moeten mogelijk tot donderdag wachten voordat ze met de nieuwe Aston Martin AMR26 de baan op kunnen in Barcelona. Als deze informatie klopt, mist het Britse team de toegestane drie dagen van de eerste tests in Spanje, die maandag beginnen.

Tijdens de vijfdaagse sessie mag elk team drie dagen gebruikmaken van het circuit. Williams heeft al aangegeven de tests in Catalonië volledig te zullen missen. Aston Martin heeft verklaard dat ze maandag en dinsdag zeker niet op tijd zullen zijn. Woensdag is twijfelachtig, en de grootste kans is donderdag. Een deel van het Britse team is al op het circuit, maar ze wachten nog op de nieuwe auto en de monteurs die eraan werken.

Adrian Newey

Dit is geen grote verrassing, gezien de veranderingen die Adrian Newey heeft doorgevoerd in verschillende onderdelen van de nieuwe AMR26. Dit is de belangrijkste reden voor de vertraging, inclusief de verplichte crashtest. Daar was Aston Martin ook te laat mee, maar het chassis heeft deze uiteindelijk wel doorstaan. Ook met de McLaren van wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri is nog niet alles koek en ei, zeker met de blik op de eerste race van het seizoen over ruim een maand.

McLaren

De MCL40, de gloednieuwe bolide van Formule 1-wereldkampioen McLaren, zal voor de start van het seizoen in Australië geen grote veranderingen ondergaan. Dat voorspelt technisch directeur Rob Marshall. McLaren is echter van plan om zoveel mogelijk tijd te besteden aan het doorgronden van de nieuwe auto, voordat ze serieus aan de slag gaan met de fijnafstelling van de bolide.

'Te vroeg'

“Tussen Barcelona en Melbourne zie je waarschijnlijk de versie van de auto waarmee we het seizoen starten”, legt Marshall uit. “Een groot deel van onze inspanningen zal gericht zijn op het begrijpen van de nieuwe auto. We werken nu met compleet nieuwe, behoorlijk complexe auto's”, vult de Britse ingenieur aan. “Er zijn veel dingen die we moeten afstellen en de basisversie van de auto goed moeten laten werken. Het is dus nog te vroeg om tijdens de voorseizoenstests al aan veranderingen en aanpassingen te denken.”