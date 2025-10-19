Het verhaal van de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin was natuurlijk de crash waardoor Oscar Piastri en Lando Norris allebei uitvielen. Lewis Hamilton was één van de coureurs die daarvan profiteerde, maar hij ontsnapte zelf ternauwernood aan een drama dankzij de halo op zijn auto.

De start op het circuit in Austin is altijd spectaculair doordat de eerste bocht een hairpin is. De coureurs kiezen vaak voor allerlei verschillende lijnen en dat wil nog weleens voor de nodige ongelukken zorgen. Het was zaterdag in de sprintrace raak toen Piastri slim dacht te zijn door heel scherp in te sturen, maar hij leek daarbij even vergeten dat er nog een heleboel andere coureurs ook diezelfde bocht moesten nemen. Nico Hülkenberg kon de Australische WK-leider niet meer ontwijken en tikte Piastri zo tegen zijn McLaren-teamgenoot Norris aan.

Voor die drie coureurs en Fernando Alonso betekende het incident een drama, maar een aantal oplettende coureurs profiteerde van de chaos. Zo won Yuki Tsunoda, de teamgenoot van winnaar Max Verstappen, liefst elf posities en ook Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Hamilton kwamen goed door de hectische start heen.

Hamilton ontsnapt aan drama

Toen de stofwolken waren opgetrokken was Hamilton opgeschoven van de achtste naar de vijfde plaats. Dat was echter niet gebeurd zonder het nodige gevaar, want door de crash van onder meer Piastri en Norris vlogen de brokstukken in het rond.

Het scheelde heel weinig of een van de objecten was keihard tegen de helm van Hamilton gevlogen, maar dankzij de zogeheten 'halo' gebeurde dat niet. "Ik heb een drama weten te vermijden", vertelde Hamilton na afloop tegen Sky Sports over het incident in de eerste bocht. De Brit eindigde uiteindelijk als vierde en reed even later in de kwalificatie voor de race van zondag de vijfde tijd.

i Het enorme brokstuk kwam dankzij de halo niet tegen het hoofd van Hamilton. © Screenshot F1

Gevaar van rondvliegend object

In het verleden is wel gebleken dat het levensgevaarlijk kan zijn om een rondslingerend onderdeel tegen je helm te krijgen als je op hoge snelheid rijdt. Het bekendste voorbeeld daarvan is het incident rond Felipe Massa in 2009.

De toenmalige Ferrari-coureur kreeg tijdens de kwalificatie voor de GP van Hongarije een veer van de auto van landgenoot Rubens Barrichello. Massa verloor direct het bewustzijn en vloog op hoge snelheid de bandenstapel in. De Braziliaan liep daarbij letsel op aan zijn schedel en keerde pas in het jaar erna terug op de baan.