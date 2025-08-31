Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een harde deadline gesteld voor Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Max Verstappen. Hij moet zo snel mogelijk bewijzen dat hij zijn plek bij de Formule 1-renstal verdient. "We kijken nu naar de komende races."

Tsunoda kreeg het Red Bull-stoeltje na het vertrek van Liam Lawson als teamgenoot van Verstappen. Die werd na slechts twee races werd alweer teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, waardoor de Japanner de omgekeerde route kon bewandelen.

Maar ook Tsunoda komt ten opzichte van Verstappen nog te kort. Daarom heeft het F1-team een deadline gesteld. De 25-jarige tot de Grand Prix van Mexico de tijd om zich te bewijzen. Dat vertelde Helmut Marko voorafgaand aan de GP van Zandvoort.

Consistent niveau

Tsunoda zal voor die tijd aan bepaalde criteria moeten voldoen. “Hij moet dichter bij Max komen en dat niveau consistent laten zien. Daarom hebben we de datum waarop we een beslissing nemen naar achteren geschoven. We kijken nu naar de komende races, en dan wordt er een keuze gemaakt”, aldus Marko.

“Rond Mexico”, wordt volgens de Oostenrijker een definitief besluit genomen. Tsunoda heeft dus ongeveer zes races de tijd om zijn plek veilig te stellen. Over mogelijke alternatieven voor Tsunoda wilde Marko weinig kwijt. “We kijken daar ook naar, en zodra we beslissen, maken we de complete line-up bekend.”

Wereldkampioenschap

Tsunoda staat momenteel achttiende in het kampioenschap. In de laatste zeven races pakte hij geen enkel punt. Zijn beste resultaat was een negende plek in Bahrein. Verstappen staat op de derde plek in de WK-stand, achter McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

Zij zijn met hun snelle wagens ook favoriet voor de zege in Zandvoort. Piastri start vanaf pole position gevolgd door Norris en Verstappen. De Nederlander won zijn thuisrace in 2021, 2022 en 2023. Vorig jaar ging Norris er met de overwinning vandoor.