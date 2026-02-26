Luke Browning, de reservecoureur van het Formule 1-team Williams, maakte een bizarre crash tijdens de officiële wintertests van de Super Formula. Gelukkig bleef hij ongedeerd.

Browning rijdt dit jaar een volledig seizoen in de Super Formula, naast zijn rol als reservecoureur bij Williams. In Japan komt hij uit voor Kondo Racing, waar hij samen rijdt met de Japanner Ukyo Sasahara. De Britse coureur en de rest van het veld zijn druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en werkten woensdag een test af op het circuit van Suzuka.

Het regende echter keihard, maar de test ging wel gewoon door. Toen Browning in de beruchte 130R-bocht reed, ging het fout. De 24-jarige Brit verloor de macht over het stuur en knalde tegen de bandenmuur, maar door de enorme snelheid sloeg hij eroverheen en landde ondersteboven, net achter de vangrail. Gelukkig bleef de coureur volledig ongedeerd en keerde hij zelfs terug op de baan voor de tweede testdag vandaag op Suzuka.

Williams F1 reserve driver Luke Browning flipped his vehicle in a terrifying accident at Super Formula testing, but somehow, he left the scene unscathed. https://t.co/mU7HlLcXiT pic.twitter.com/mf2DOJvFL9 — TMZ (@TMZ) February 25, 2026

Na afloop sprak Browning over het incident. "Ik ben volledig ongedeerd. Gelukkig landde ik op hooi en raakte ik de muur zelf niet, dus ik voel me goed."

Komend Formule 1-seizoen

Naar verwachting krijgt Browning later dit jaar de kans om een aantal vrije trainingen te rijden. Bij welke Grands Prix hij daarbij plaatsneemt in de auto’s van Carlos Sainz en Alexander Albon is nog niet bekend. Suzuka diende de afgelopen jaren bovendien regelmatig als testlocatie voor rookies.

Browning komt dit jaar vaak in actie op de Japanse circuits, in een sterk bezet kampioenschap waarin hij onder meer oud-Formule 1-coureur Kamui Kobayashi treft. Daarnaast staan ook Red Bull-reserve Ayumu Iwasa, rallykampioen Kalle Rovanperä, voormalig Williams-junior Zak O’Sullivan en ex-Formule 2-rijder Roman Staněk op de startlijst.