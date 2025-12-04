Terwijl alle ogen gericht zijn op de seizoensafsluiter in de Formule 1, is er een week na de laatste race in Abu Dhabi een volgend 'hoogtepunt'. Dan wordt namelijk bekend of de grote baas van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, herkozen wordt volgens 'ondemocratische' regels. Een rechtszaak loopt inmiddels.

De verkiezing van de voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA wordt niet opgeschort, maar kan gewoon doorgaan op het congres in Tasjkent op 12 december. Een rechtbank in Parijs oordeelde in een spoedzitting dat er wel een gedegen inhoudelijke behandeling nodig is in de zaak waarin de "ondemocratische" verkiezingsregels worden aangevochten. De eerste hoorzitting is gepland voor 16 februari 2026. Een uitspraak kan dan alsnog de uitslag van de verkiezing ongedaan maken.

Bijzondere regels

De Zwitserse autocoureur Laura Villars spande in oktober een rechtszaak aan tegen de FIA. De verkiezingsregels verhinderen volgens haar dat zij of een andere kandidaat het kan opnemen tegen de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Kandidaten moeten vicevoorzitters benoemen uit alle werelddelen, gekozen uit een door de FIA goedgekeurde lijst. Er staat met Fabiana Ecclestone echter slechts één persoon op de lijst voor Zuid-Amerika en zij heeft al toegestemd om deel uit te maken van het team van Ben Sulayem.

'Het is een illusie'

De Amerikaan Tim Mayer trok eerder zijn kandidatuur voor het voorzitterschap in. Hij vond ook dat de statuten het onmogelijk maken om Ben Sulayem uit te dagen. "Het is de illusie van democratie", zei de voormalige steward. "De rechter die zich bezighoudt met spoedeisende zaken heeft geoordeeld dat de onregelmatigheden die in de voorzittersverkiezing zijn geconstateerd, moeten worden onderzocht", meldde het juridische team van Villars in een persbericht. "Daarom zullen we deze rechtszaak tegen de FIA ​​voortzetten."

Ben Sulayem herkozen?

De uitspraak in de spoedzaak betekent dat Ben Sulayem kan worden herkozen op het FIA-congres en dat hij dus voorlopig 'veilig' zijn positie kan behouden. Toch kan de door Villars aangespannen rechtszaak tegen de FIA later in 2026 nog het een en ander terugdraaien.