Mohammed Ben Sulayem werd op 2021 verkozen tot voorzitter van de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), de organisatie die onder andere de Formule 1 bestuurt. De in Dubai geboren bestuurder heeft enkele maatregelen ingevoerd waar Max Verstappen het niet mee eens is. Nu reageert Ben Sulayem op die weerstand.

In 2024 begon Ben Sulayem zich uit te spreken tegen ruw taalgebruik van de F1-coureurs. Met name wereldkampioen Max Verstappen bezondigt zich volgens de F1-baas vaak aan schelden, vloeken en ander ongepast taalgebruik. Hij wil dat het stopt en kwam met een boetesysteem.

Later werden die regels afgezwakt, maar nog steeds worden coureurs geacht om het netjes te houden tijdens interviews en over de boordradio.

Verbod op vloeken

In gesprek met Formule1.nl zegt Ben Sulayem: "Ze hebben allemaal mijn telefoonnummer." Daarmee geeft de topman aan dat hij benaderbaar is en de mening van de coureurs wil horen.

"Zij spreken met mij en ik met hen. Maar als we het bijvoorbeeld over het verbod op vloeken op FIA-kanalen gaan hebben, geloof me, daar zal ik altijd aan vasthouden. Ik was zelf ook ooit coureur, maar ik heb nooit gevloekt. We moeten onszelf gewoon beheersen, de coureurs ook. Het zijn stuk voor stuk intelligente mensen, ambassadeurs van onze sport. Sterker, zij zijn de toekomst van onze sport."

Muhammad Ali

Hij vindt het geen goed excuus voor ruw taalgebruik dat een sporter onder grote druk staat om topprestaties te leveren. Hij verwijst naar bokser Muhammad Ali, die juist heel poëtisch kon spreken. "Voor mij persoonlijk was Muhammad Ali de grootste sportman ter wereld", legt hij uit

"Ik heb hem nooit horen vloeken. En terug naar de autosport, ook Lewis Hamilton heb ik niet horen vloeken, bij geen van zijn teams. Inmiddels hebben we paragraaf B van de International Sport Code aangepast om de sancties tegen vloeken te versoepelen. We hebben dus wel degelijk naar de coureurs geluisterd. Tegelijkertijd, we handelen ook in het algemeen belang en het belang van de FIA."

'Onwijs dom'

Verstappen zei in september 2024 dit over de regels tegen vloeken: "Je mag mensen niet beledigen, dat is duidelijk. Niemand wil dat doen, maar het is eerlijk gezegd onwijs dom waar we mee moeten dealen. Als je niet jezelf kan zijn, is het beter om niet te praten. Niemand wil dat, want dan word je een robot."