Oliver Bearman mag van geluk spreken dat hij relatief oké uit zijn Haas is gestapt tijdens de GP van Japan. De jonge Britse coureur crashte hard op het circuit van Suzuka en hinkte het asfalt af. Geen breuken, is de conclusie, maar het hard veel erger af kunnen lopen. Franco Colapinto, de onbewuste 'veroorzaker' van de klap, spreekt zijn zorgen uit en krijgt bijval van voormalig Formule 1-coureur Chrisijan Albers.

Colapinto was zijn batterij aan het opladen voor een bocht, toen Bearman ineens in zijn spiegel verscheen. De coureur van Haas lag op volle snelheid en de ruimte voor hem werd door de langzaam rijdende Alpine-coureur akelig klein. Met een katachtige reflex trok Bearman aan zijn stuur en ontweek hij Colapinto ternauwernood, daarmee er wel voor zorgend dat hij zelf keihard in de bandenstapel terecht kwam.

Reactie Colapinto

"Om eerlijk te zijn denk ik dat het grootste probleem van dit seizoen de dichtrijsnelheden zijn", sprak een duidelijk geschrokken Colapinto bij Viaplay na afloop van de race. "Die zijn zo anders, hij was misschien wel vijftig kilometer per uur sneller dan ik. Het zag er heel gevaarlijk uit en het gebeurt veel vaker. Dit zorgt voor tricky situaties, vooral in en vlak voor bochten. Ik ben heel blij dat Oliver oké is."

'Zo moeilijk uit te leggen'

In de studio van Viaplay hoopt voormalig F1-coureur en analist Christijan Albers dat dit een wake-upcall voor autosportfederatie FIA is geweest. "Het staat zo lijnrecht tegenover elkaar allemaal. Je werkt er aan de ene kant aan om de Formule 1 zo veilig mogelijk te maken, maar aan de andere kant zie je dat er nu een nieuw reglement is waarin er zoveel verschil in snelheid kan zijn. Dat is zo moeilijk uit te leggen. Het is een geluk bij een ongeluk dat het goed is afgelopen. Hopelijk zijn ze nu wakker geschud en ik denk dat ze er echt aan gaan werken."

'Doet zo ongelofelijk veel pijn'

Daar heeft de FIA onverwachts lang de tijd voor, want de Formule 1 ligt tot mei stil. De autosportfederatie schrapte de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië en heeft dus een maand vakantie om tot oplossingen te komen. Ook voor de gepijnigde Bearman komt die pauze goed uit. Albers: "Hij heeft zulke klappen gekregen in die auto tijdens de crash, dat doet zo ongelofelijk veel pijn. Het is heel vervelend om te zeggen, maar dit is waar de coureurs op hebben gewacht. Hopelijk ziet de FIA nu in wat voor verschil in snelheden er ontstaan door hun regels."