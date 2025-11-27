Voormalig Formule 1-coureur Sebastian Vettel is onder de indruk van Max Verstappen. Ondanks zijn achterstand in het wereldkampioenschap weet de Nederlander het hoofd koel te houden en moet de concurrentie zich nog steeds zorgen maken. "Hij bevindt zich in de positie van de jager."

Viervoudig wereldkampioen Vettel was te gast in de podcast Beyond the Grid. Daar werd de situatie van Verstappen dit seizoen besproken. De Duitser wees op het 'schokkende feit' dat de Red Bull-coureur zijn top nog niet heeft bereikt.

Talent

"Ik denk dat het enge is dat hij alleen maar beter wordt. We weten dat hij goed is, maar hij verbetert nog steeds, is nog steeds hongerig en wil nog steeds leren. Ik denk ook dat hij achter de schermen keihard werkt en dat maakt hem zo sterk", aldus de voormalig Ferrai-rijder. "En natuurlijk is hij gezegend met enorm veel talent."

Toch redt je het niet alleen met die kwaliteiten. "Zelfs als hij de meest getalenteerde coureur op de grid is, maakt de combinatie van alle factoren hem zo sterk, waarbij zijn hoofd de sleutel is. Op belangrijke momenten blijft hij koel, maakt hij bijna geen fouten en levert hij sterke resultaten wanneer dat nodig is."

Druk

Hij heeft een manier gevonden om met de druk om te gaan en negatieve aandacht te negeren, stelt Vettel. Dat is makkelijker voor Verstappen omdat hij al vier titels op zak heeft. "Er zijn niet veel mensen met zoveel titels, maar ik heb het geluk te kunnen zeggen dat ik een van hen ben", vervolgt de 38-jarige. "De grootste opluchting kwam voor mij na de eerste titel. Het is net als de eerste overwinning; daarna besef je dat je het kunt bereiken."

"Max hoeft niemand te bewijzen dat hij kan winnen", legt hij uit. "Hij bevindt zich in de positie van de jager en weet dat hij gewoon alles perfect moet doen, en dan zien we wel wat er gebeurt."

Titelstrijd

Door de dubbele diskwalificatie van McLaren bij de Grand Prix van Las Vegas is Verstappen plotseling weer helemaal terug in de titelstrijd. Hij heeft nu evenveel punten als Oscar Piastri. Zij staan beiden 24 punten achter op WK-leider lando Norris. Er zijn nog maximaal 58 punten te verdienen en dus maken ze alle drie nog kans. Desondanks kan Norris dit weekend al kampioen worden als hij minimaal twee punten uitloopt op zijn twee concurrenten.

