Max Verstappen is weer helemaal terug in de titelstrijd. De Nederlander won afgelopen zondag de Grand Prix van Las Vegas en zag beide McLarens gediskwalificeerd worden. Dus is het gat met WK-leider Lando Norris met nog twee grands prix en één sprintrace te gaan 24 punten. Dit weekeinde gaat de titelstrijd verder in Qatar.

Verstappen ging op het stratencircuit van Las Vegas vrij dominant naar de zege. Achter hem eindigde Norris, waardoor de strijd om het wereldkampioenschap eigenlijk beslist leek. Maar Norris had net als teamgenoot Oscar Piastri te veel schade aan het achterste slijtblok. Die was dunner dan de vereiste 9 millimeter, waardoor de McLarens werden gediskwalificeerd.

Daardoor werden de achttien punten die Norris had verdiend weer ingetrokken. De Engelsman ging dan ook van 408 naar 390 punten. Piastri moest twaalf punten inleveren en staat net als Verstappen op 366.

Verstappen bekijkt het race voor race

In aanloop naar de voorlaatste grand prix van de kalender zei Verstappen de titelstrijd "race voor race te bekijken". "We gaan elk raceweekend in met de instelling om zoveel mogelijk punten te pakken", meldde Verstappen via zijn team Red Bull Racing. "We kunnen ons alleen een perfect weekend veroorloven."

De Nederlandse viervoudig wereldkampioen weet waar het gevaar schuilt in Doha. "Het circuit vergt veel van de coureurs", stelt Verstappen. "Door de hitte zullen we goed met het managen van de banden om moeten gaan. We zullen de juiste focus moeten hebben en zo hard mogelijk moeten werken om resultaat te halen."

Kopie van 2024?

Net als vorig jaar staat er een sprintweekend op de rol in Qatar. Vorig jaar won Piastri de sprintrace, voor teamgenoot Norris. Verstappen werd slechts achtste en pakte daarom één schamel puntje. Hij won wel de race op zondag, wat hem 25 punten opleverde. Piastri werd derde en pakte in totaal 23 punten. Norris behaalde 9 punten, terwijl Verstappen er 26 veroverde.

Gebeurt dat komend weekeinde ook, dan loopt Verstappen dus zeventien punten op de WK-leider Norris. Het gat zou dan voor de laatste grand prix zeven punten zijn. Maar Verstappen weet ook: resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hij zal het in de komende twee grands prix moeten laten zien. Er zijn nog 58 punten te verdienen.

Verstappen in de prijzen?

Maar Verstappen strijdt niet alleen met Norris om de wereldtitel. De Nederlander is net als de Brit genomineerd voor 'de actie van het jaar'. Ook Oliver Bearman maakt kans op de prijs:

