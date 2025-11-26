De verwachte chaos tijdens de GP van Qatar blijft, gelukkig voor de coureurs, beperkt tot het racen op het circuit. Het weer gaat geen roet in het eten gooien, is de verwachting. Qatar en een week later Abu Dhabi staan erom bekend geen extra uitdaging te verzorgen vanwege de weersomstandigheden en dat is ook nu niet het geval.

Max Verstappen is na de dubbele diskwalificatie van de McLarens in Las Vegas weer helemaal terug in de strijd om de WK-titel. Zijn achterstand op leider Lando Norris is nog maar 24 punten en in Qatar zijn er nog meer punten te verdienen ook. Er is namelijk niet alleen een hoofdrace, maar ook een sprintrace. Daar liggen acht extra punten voor de winnaar te wachten.

Veel koeler dan in de zomer

Dat de Formule 1 de race in Qatar heeft gepland voor eind november, is erg verstandig. 'In Qatar is het in de zomer bloedheet met middagtemperaturen veelal tussen 35 en 43 graden. Het is daarmee verstandig dat deze races nu pas zijn, want eind november zijn de temperaturen veel gematigder. Zo wordt het dit weekend dagelijks 25 tot 27 graden. Het weerbeeld is daarbij zonovergoten', schrijft Weeronline in aanloop naar het spannende raceweekend.

Geen wolkje te bekennen

'De vrije training op vrijdag op het Losail International Circuit vindt plaats rond zonsondergang. De andere onderdelen vinden allemaal plaats na zonsondergang en worden dus onder kustlicht verreden. De race op zondag start om 17:00 Nederlandse tijd en in Qatar is het dan 19:00 uur. ’s Avonds koelt het een aantal graden af en tijdens de race op zondag is het zo’n 21 graden. Het waait nauwelijks en er is geen wolkje te bekennen.

Temperatuur

De enige uitdaging voor de coureurs is het bandenmanagement. 'Overdag warmt de zon het asfalt op naar ruim 40 graden. Aan het begin van de avond kan de temperatuur van het wegdek nog zo’n 30 graden zijn, maar in de loop van de avond koelt de weg verder af.' Dat is gunstiger voor de teams, al moet er alsnog een extra pitstop worden gedaan. Dat is een nieuwe regel die de Formule 1 heeft opgelegd voor de GP van Qatar.

