Het gaat inmiddels vaker over de toekomst van Max Verstappen dan over zijn prestaties op de baan. De viervoudig wereldkampioen blijft in 2026 in ieder geval bij Red Bull Racing, maar hoe zit het daarna? Red Bull-topman Helmut Marko geeft daar uitleg over.

Verstappen werd de afgelopen maanden veelvuldig gelinkt aan Mercedes voor het nieuwe seizoen. De Nederlander zou namelijk een clausule in zijn contract hebben staan, dat hij van team mag wisselen in 2026 als hij voor de zomerstop lager dan derde zou staan in het WK-klassement. Zover kwam het niet, want Verstappen gaat als nummer drie op zomervakantie.

Een logische keuze, vindt adviseur Marko. Hij sprak met F1-Insider over Verstappen: "Hij had een contract tot 2028 en er was niets dat tegen het voortzetten van dat contract sprak." De Nederlander kwam ook overtuigend over bij de mededeling aan het team dat hij toch zou blijven.

'Niemand weet hoe de situatie is'

"Welke overwegingen hij precies heeft gemaakt, persoonlijk en met zijn management, weet ik niet. Maar uit zijn uitspraken bleek duidelijk dat hij wilde blijven." En dan komt ook die ontsnappingsclausule weer aan bod. Marko vindt het logisch dat Verstappen is gebleven: "Niemand weet hoe de situatie in 2026 zal zijn."

In 2026 gaan de regels op de schop en zullen de teams er qua snelheid heel anders uitzien. Marko ziet dat Mercedes zich tot snelste auto van volgend jaar rekent, maar zag daar nog geen bewijzen voor. "Ook qua chassis weet je niet wie de jackpot pakt. Er is veel onzekerheid."

'Dan kan hij zijn beslissing altijd heroverwegen'

En dat stukje onzekerheid is volgens Marko de reden dat het verstandig is dat Verstappen blijft. "Vanuit zijn perspectief is het veel logischer om te blijven, het af te wachten, en mocht het volgend jaar blijken dat we niet competitief zijn, dan kan hij zijn beslissing altijd heroverwegen."

Volgens de geruchten heeft Verstappen volgend jaar een nóg betere ontsnappingsclausule. De Nederlander zou dan in de zomerstop een voorcontract kunnen tekenen bij een andere renstal als hij niet in de top twee van de WK-stand staat.