Max Verstappen zit als sinds jaar en dag bij Red Bull Racing, de renstal waarmee hij vier wereldtitels won. Toch gingen in de media verhalen rond over een mogelijk vertrek naar Mercedes in 2026. Die deur deed Verstappen zelf dicht, door voorafgaand aan de GP van Hongarije te zeggen dat hij bij zijn huidige team blijft. Toch waren er wel gesprekken.

Dat onthult Toto Wolff, de grote baas van Mercedes, in gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Wolff zette de Red Bull-leiding onder druk met zijn aanhoudende pogingen om Verstappen te strikken. Er vonden zelfs serieuze gesprekken plaats, maar zonder concreet resultaat. De wereldkampioen maakte uiteindelijk bekend dat hij tot 2026 bij Red Bull blijft.

Niet alleen hetzelfde vakantieadres

Onlangs waren Verstappen en Wolff toevallig op hetzelfde vakantieadres. "Dat je vlak bij elkaar op vakantie bent, betekent niet ineens dat je samen gaat werken in de Formule 1", verdedigde Wolff zichzelf destijds. "We hebben het altijd met elkaar kunnen vinden. Het gebeurde gewoon dat we onze vakanties in hetzelfde gebied door hebben gebracht."

Maar Wolff onthult nu dat de huidige Mercedes-coureur George Russell wist dat hij zijn contract niet zou verlengen tot de toekomst van Verstappen duidelijk was. "Kunnen we binnenkort nieuws over Georges contract verwachten? Ja. Ik heb altijd gezegd dat ik tevreden ben met onze coureurs, Russell en Kimi Antonelli. Maar plotseling was de toekomst van Verstappen onzeker, dus voerden we ook met hem gesprekken", vertelt Wolff.

'We moesten met Verstappen praten'

"Ik ben altijd eerlijk geweest tegen George: de kans dat hij bij ons zou blijven was 90 procent, maar we moesten ook met Verstappen praten. Nu is de situatie opgehelderd en is alles weer normaal", verzekert de Oostenrijkse teambaas van Mercedes.

Russell de nieuwe leider

Wolff voegde eraan toe dat hij tevreden is met de progressie van Russell dit seizoen en met de manier waarop de Brit de leidersrol op zich heeft genomen na het vertrek van Lewis Hamilton. "Vorig jaar al bleek dat George volwassen genoeg was, maar hij stond nog in de schaduw van Hamilton. Na Lewis' vertrek nam George op natuurlijke wijze het leiderschap over en leverde hij prestaties die de mogelijkheden van onze auto overtreffen."