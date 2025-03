Indrukwekkende Max Verstappen vergeleken met Jutta Leerdam: 'Hij is dus zó goed'

Niemand, en zeker Max Verstappen zelf niet, had verwacht dat de regerend wereldkampioen bij de eerste Formule 1-race van het seizoen tweede zou worden. Toch maakte de Nederlander het waar in een 'gemankeerde' Red Bull-auto. De regen hielp mee, maar de klasse van Verstappen straalde er in Australië vanaf.

Dat zagen ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As ook, al hadden ze hun wekker niet gezet om zondagochtend heel vroeg naar de race op het circuit in Melbourne te kijken. Dat geeft Hoog ruiterlijk toe in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen & Naomi, waarin de oud-topsporters het laatste sportnieuws bespreken.

'Is dat indekken of realistisch?'

Maar wat ze wel zagen van de natte race in Australië, was 'chaos'. "Dat Verstappen tweede is geworden, is boven verwachting goed. Dat het geregend had, is wel een voordeel voor hem natuurlijk." Van As hoorde de viervoudig wereldkampioen van tevoren zeggen dat hij al blij zou zijn met een finish in de top tien. "Dan is het echt wel knap dat hij dan tweede wordt. Maar is dat dan indekken of realistisch geweest?", vraagt Van as zich hardop af.

'Red Bull laag op alle lijstjes'

Volgens haar oud-ploeggenoot Hoog is het realistisch. "Als je naar alle kenners luistert na de testdagen in Bahrein, daar stond Red Bull laag op alle lijstjes. Dat Lando Norris eerste werd, lag wel in de lijn der verwachtingen. McLaren heeft gewoon een heel sterke auto." Ze zagen dat de Red Bull in droger weer een stuk moeilijker reed. "Toen vloog Max een stukje uit de bocht. Bij Red Bull zeggen ze dat het vier of vijf races gaat duren voordat ze op hetzelfde niveau als McLaren zitten", weet Hoog.

Vergelijking met Jutta Leerdam

De twee vrouwen concluderen dat de Formule 1 bij uitstek de sport is waar de topsporter het meest afhankelijk is van zijn materiaal. Al wordt Verstappen ook met schaatsster Jutta Leerdam vergeleken. Hoog: "Je ziet het bij het schaatsen ook wel. Met Jutta, die veel heeft getest met haar schoen. Daarin is het denk ik ook heel erg belangrijk. Maar Max is dus zó goed, dat hij in een veel mindere auto gewoon tweede kan worden." Van As is ook onder de indruk. "Het bepalt voor een enorm percentage het eindresultaat."

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As blikken elke maandag in de wekelijkse podcast van Sportnieuws.nl terug op het sportweekend. Natuurljk mag deze week het succesvolle WK schaatsen in Hamar niet ontbreken. Ook wordt de start van het Formule 1-seizoen besproken en delen ze de leukste anekdotes over hun carrière. Beluister hieronder de nieuwe aflevering en check in via Spotify.