Al na 1 race vrees voor nieuwe wereldtitel Max Verstappen: 'Dit gaat pijn doen'

De tweede plaats van Max Verstappen tijdens de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen verbloemt veel, vindt Tom Coronel. De autocoureur zat bij De Oranjezondag om de GP van Australië te analyseren. Hij vreest nu al voor een vijfde wereldtitel van de Nederlander dit seizoen.

"McLaren is ietsje té snel", is Coronel geschrokken van het verschil tussen de oranje auto's van racewinnaar Lando Norris en teamgenoot Oscar Piastri ten opzichte van de Red Bull van Verstappen. "Dit gaat pijn doen en moet niet te lang duren. Anders heeft Max een serieus probleem."

Verbeten Max Verstappen en Lando Norris blikken terug op duel in Melbourne: 'Ik verpeste het in bocht zes' In een kletsnatte openingsrace in Melbourne bleef Lando Norris nipt Max Verstappen voor. In de slotfase kwam Norris flink onder druk te staan van de Nederlander, toch wist de McLaren-coureur zijn hoofd koel te houden. Na afloop discussieerden de twee rivalen over hun eerste duel van het nieuwe Formule 1-seizoen.

'Halve minuut aan zijn broek'

Het scheelde op het circuit in Melbourne dat er regen viel en de baan nat was. "In dit soort condities kan hij erbij blijven, maar als het weer droog wordt gaat hij een halve minuut aan zijn broek krijgen. Dan zie ik het wereldkampioenschap al wegglippen. De andere teams zijn net iets beter. McLaren is serieus snel. Ik verwacht pas na een race of 4, 5 verandering. Vorig jaar was het andersom: toen was Max in het begin goed en kwamen de McLarens er daarna na updates snel aan."

Buitenlandse media trekken conclusie voor 'agressieve', 'gevaarlijke' en 'indrukwekkende' Max Verstappen Max Verstappen moest zondag genoegen nemen met een tweede plaats in de Grand Prix van Australië. De buitenlandse media zijn onder de indruk van zijn kwaliteiten in de kletsnatte omstandigheden op het Albert Park Street Circuit in Melbourne, maar zien zeker ook dat er werk aan de winkel is. In de openingsrace moest Verstappen namelijk de zege aan Lando Norris laten. De Nederlander bevestigde desondanks zijn status als viervoudig wereldkampioen.

Lewis Hamilton bij Ferrari

Coronel zat ook klaar voor de debuutrace van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij Ferrari. Maar wat hij zag, viel tegen van de veertigjarige Brit. "Alle coureurs willen een keer in hun leven in een Ferrari rijden. Maar of het iets wordt met Hamilton? Waarom niet? Maar zijn leeftijd gaat wel knagen, dat zie je wel. Rookies nemen net wat meer risicio."

Gefrustreerde Lewis Hamilton kan zijn ogen niet geloven bij Ferrari: 'Het ging veel slechter dan ik had gedacht' De Grand Prix van Australië betekende voor Lewis Hamilton zijn debuut voor Ferrari. Met een tiende plaats als eindresultaat had de 40-jarige Brit op meer gehoopt bij zijn eerste race voor de Italiaanse renstal. Hamilton had zichtbaar moeite met zijn Ferrari en sprak na afloop zijn ongenoegen uit.

GP van China

Volgende week krijgt Verstappen de volgende kans om zich te bewijzen tegen de snelle McLarens. Dan is namelijk alweer race 2 van het seizoen, op het circuit van China. Het weer is komend weekend heel anders dan in Australië. Boven het circuit in Shanghai wordt een heldere, zonnige dag voorspeld met een temperatuur van 25 graden. Volgens Coronel dus extra lastig voor Verstappen om in de top te eindigen.

Verbeteringen

Overigens denkt hij niet dat Red Bull de hand nu op de knip houdt om alle tijd, energie en geld te bewaren voor de nieuwe auto van 2026. Volgend jaar gaan de Formule 1-regels flink op de schop en gaan de races er compleet anders uitzien. Coronel verwacht dat Red Bull nog wel met verbeteringen aan de auto zal komen, om het hele seizoen competitief te zijn met McLaren.